Nytt signalsystem på jernbanen utsatt igjen

Etter planen skulle nytt digitalt signalsystem tas i bruk på Nordlandsbanen og Gjøvikbanen i fjor. Så ble det utsatt til februar 2023. Nå er det utsatt igjen, skriver Bane Nor på sine hjemmesider.

Det blir dermed klart at det nye digitale signalsystemet ERTMS (European Rail Traffic Management System) ikke vil bli tatt i bruk på Gjøvikbanen før over nyttår. På Nordlandsbanen vil de trolig ikke være klare før mot slutten av 2024.

Leveringsproblemer

Årsaken til forsinkelsene skal være leveringsproblemer i kjølvannet av pandemien og krigen i Ukraina, som gjør at Bane Nor ikke har fått tak i de delene som trengs om bord i togene for å kunne benytte seg av det nye signalanlegget.

Delene det er snakk om er elektroniske komponenter, kabler og braketter som skal installeres i togene.

Det nye digitale signalsystemet flytter signalene fra sporet inn i togene. Illustrasjon: Bane Nor

Vil bedre regulariteten

På tross av forsinkelsene holder Bane Nor på planen om at hele landet ha digitale togsignaler innen 2032. For at dette skal være mulig må mer enn 400 tog bygges om.

Bane Nor skriver ikke når ERTMS skal åpnes på Gjøvikbanen, men de skriver at de jobber med å få tatt i bruk signalsystemet på strekningen så raskt som mulig.

De skriver videre at utsettelsen ikke skal gi noen konsekvenser for togtilbudet på Gjøvikbanen, men at togtilbudet vil bli bedre for passasjerene med færre forsinkelser og flere tog i rute når signalsystemet er på plass.