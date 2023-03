Den tre måneder forsinkede protokollen fra møtet om 483 millioner-bonusen, skyldtes at Bane Nor-styret byttet sekretær, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (t.v.). Dette bekrefter Cato Hellesjø, styreleder i Bane Nor (t.h.) til TU. Her er de fotografert etter et møte om Follobanen 24. januar. Foto: Eirik Helland Urke