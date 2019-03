Nye funn knytter to Max-ulykker tettere sammen: Nå setter også USA flåten på bakken

Tre dager med en gradvis global «grounding» av Boeing 737 Max, fra øst til vest, er over.

Etter at også Boeing 737 Max' sertifiserende myndighet, amerikanske FAA, onsdag ettermiddag beordret flyene satt på bakken, er hele flåten på 371 Boeing 737-8 og 737-9-fly nå ute av drift.

Lignende flyprofil

Kanadiske luftfartsmyndigheter var ute et par timer før amerikanske og begrunnet flyforbudet med nye funn på havaristedet for ET302 utenfor Addis Abeba, samt analyser av satellittdata som peker på likheter i flyprofilene på denne flygningen og ved Lion Air-ulykken i Indonesia 29. oktober i fjor.

En B737-8 fra USAs nest største Max-operatør, American Airlines, på bakken i Miami onsdag. Foto: JOE RAEDLE

Den samme begrunnelsen gir FAA og opplyser at dette var informasjon som ble gjort tilgjengelig for dem først onsdag morgen. Av en eller annen grunn var det president Donald Trump som offentliggjorde beslutningen først.

Både amerikanske og kanadiske myndigheter understreker at det fortsatt ikke er tilstrekkelig med bevis for å kunne fastslå at Lion Air Flight 610 og Ethiopian Airlines Flight 302 hadde samme utløsende årsak. Det er all grunn til å tro at undersøkelsen vil ta vesentlige steg framover så snart ferdsskriveren og taleregistratoren (FDR/CVR) er avlest og dataene er analysert. Det er den franske flyhavarikommisjonen (BEA) som har tatt på seg dette oppdraget.

Kinesiske luftfartsmyndigheter var først ute og krevde at landets 14 flyselskaper satte samtlige nærmere 100 Max-fly på bakken. Ettersom vi snakker om Kina, var det enkelte som mistenkte at dette var en politisk beslutning like mye som en luftfartsfaglig.

Men så har resten av verden fulgt etter. Europeiske luftfartsmyndigheter (Easa) dagen etter, altså tirsdag ettermiddag, og til slutt amerikanske. Dermed er samtlige fly på bakken.

Sist dette skjedde var i 2013. Da ble hele flåten av Boeing 787 Dreamliner stående på bakken i fire måneder i påvente av en teknisk løsning på det sikkerhetskritiske problemet med litiumionbatterier som sviktet og ved et tilfelle tok fyr.

Dagen før sto USA på sitt: – Ikke grunnlag for å sette 737 Max på bakken

MCAS-forbedring

«Maneuvering Characteristics Augmentation System» (MCAS) i kombinasjon med korrumperte sensordata og flygernes manglende forståelse av hvordan systemet fungerer, er pekt ut som en sannsynlig medvirkende årsak til ulykken i Indonesia som kostet 189 mennesker livet.

Flyet i Indonesia hadde en defekt AoA-sensor («angle of attack»/angrepsvinkel). Dersom flykontrollsystemet mottar feilaktig informasjon fra AoA-sensoren om stor angrepsvinkel, er det en risiko for at systemet gjentatte ganger ber horisontalstabilisatorene om å peke nesa ned.

Lion Air-flyets datamaskiner trodde det var i ferd med å steile og trimmet automatisk nesestillingen nedover i kommandoer med ti sekunders varighet. Besetningen i Lion Air-flyet kjempet mot automatikken i 13 minutter før de mistet kontrollen og styrtet. Ethiopian Airlines-flyet styrtet seks minutter etter avgang.

Det er et pågående arbeid med å endre design på MCAS og gjøre forbedringer på hvordan systemet aktiveres og fungerer, og hvordan dataene fra AoA-sensorene behandles. En slik softwareoppdatering skal være på plass senest i april, ifølge amerikanske luftfartsmyndigheter (FAA).

Stopper leveranser

Boeing 737 Max-fly på Renton-fabrikken. Foto: JASON REDMOND

Boeing var ute med en ny kortfattet melding onsdag, der flyprodusenten opplyste at de støtter beslutningen om å ta Max-flåten midlertidig ut av drift.

Også den største Max-operatøren, Southwest Airlines, er enig i avgjørelsen, men understreker samtidig at de har tillit til 737 Max. Deres flåte på 34 Max 8-fly har til sammen akkumulert over 88.000 problemfrie flytimer fordelt på over 41.000 flygninger. Selskapet har en enorm flåte på over 750 Boeing 737-fly.

Det sier seg selv at dette er en kritisk situasjon for Boeing. Reuters melder at leveransene av nye Max-fly fra fabrikken i Renton utenfor Seattle har stoppet. Produksjonstakten på denne fabrikken ble i fjor skrudd opp til 52 fly i måneden.