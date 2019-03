Boeing varsler modifikasjoner på 737 Max i løpet av kort tid

I løpet av de kommende ukene kommer en softwareoppdatering på Boeing 737 Max som forsøker å rette opp i svakhetene som ble avdekket i forbindelse med Lion Air-ulykken 29. oktober i fjor.

Det skriver flyprodusenten selv i en melding publisert natt til tirsdag norsk tid.

Samtidig står nå ganske nøyaktig en tredel av den samlede 737 Max-flåten på bakken som et føre var-tiltak av diverse luftfartsmyndigheter og flyselskaper etter Ethiopian Airlines-ulykken søndag som kostet 157 mennesker livet.

MCAS

Boeing skriver at de etter tapet av Lion Air Flight 610 har jobbet med å forbedre softwaren til flykontrollsystemet for å gjøre et allerede trygt fly enda tryggere. Nå varsler flyprodusenten at de straks er klar med en modifisert versjon av det som kalles «Maneuvering Characteristics Augmentation System» (MCAS).

Første Boeing 737 Max-8 ble rullet ut fra fabrikken i Renton i desember 2015. I dag er det levert cirka 350 eksemplarer. Bilde: JIM ANDERSON

MCAS i kombinasjon med korrumperte sensordata og flygernes manglende forståelse av hvordan systemet fungerer, er pekt ut som en sannsynlig medvirkende årsak til Lion Air-ulykken 29. oktober i fjor som kostet 189 mennesker livet.

Det er for tidlig å si hva som var den utløsende årsaken til ET302-ulykken.

Flyet i Indonesia hadde en defekt AoA-sensor («angle of attack»/angrepsvinkel). Dersom flykontrollsystemet mottar feilaktig informasjon fra AoA-sensoren om stor angrepsvinkel, er det en risiko for at systemet gjentatte ganger ber horisontalstabilisatorene om å peke nesa ned. Lion Air-flyets datamaskiner trodde det var i ferd med å steile og trimmet automatisk nesestillingen nedover i kommandoer med ti sekunders varighet.

Endringen som nå gjøres, tar blant annet for seg AoA-input, uten at det kommer fram om det nå skal hentes inn og behandles data fra mer enn én sensor som i dag, og skal dessuten begrense stabilisatortrimmens respons i slike tilfeller.

Boeing skriver at det har samarbeidet tett med amerikanske luftfartsmyndigheter (FAA) i utviklingen, planleggingen og sertifiseringen av softwaremodifikasjonen, og at den vil bli rullet ut til den globale 737 Max-flåten de nærmeste ukene. Flyprodusenten har dessuten brukt feedback fra sine 737-brukere i dette arbeidet.

Senest i april

Ifølge FAA vil et slikt luftdyktighetspåbud (AD) være på plass senest i april.

Det kommer samtidig fram at luftfartsmyndighetene fortsatt mener at det ikke er grunnlag for å gjøre ytterligere grep på nåværende tidspunkt, altså etter ET302-ulykken, og at tiltakene som ble gjort i november fremdeles vurderes som tilstrekkelig.

– Undersøkelsen har nettopp startet og vi har ennå ikke mottatt noen funn derfra som gjør at vi kan trekke noen konklusjoner eller gjøre noen tiltak, skriver FAA i en såkalt «Continued Airworthiness Notification to the International Community».

I luftdyktighetspåbudet fra amerikanske og europeiske luftfartsmyndigheter (FAA/Easa) fra november i fjor, ble det blant annet pålagt Max-brukerne må å endre sine manualer når det gjelder prosedyrer for det som kalles «runaway horizontal stabilizer trim», der trimsystemet kan justere seg uønsket i opp til ti sekunder om gangen.

Boeing 737 Max leveres med CFMs nye og mer effektive Leap 1B-motorer med større omløpsforhold enn forgjengeren. Bilde: JIM ANDERSON

Boeing 737 Max leveres med CFMs nye Leap 1B-motorer, der viftediameteren har økt med 20 cm sammenlignet med CFM56. Dette, samt motorenes plassering, har bidratt til at Max har en noe annen oppførsel i lufta enn forgjengeren 737 NG. Flyprodusenten skriver at MCAS ble innført på 737 Max blant annet for å redusere flyets tendens til å heve nesestillinga ved store angrepsvinkler, og at systemet ble testet i sertifiseringsprosessen før 737 Max ble satt i drift.

– MCAS styrer ikke flyet i normale situasjoner, men forbedrer flyets ytelse i unormale situasjoner, skriver Boeing og legger til at dagens manualer («Flight Crew Operations Manual», FCOM) allerede beskriver hvordan besetningen skal løse situasjonen dersom det kommer feildata fra en AoA-sensor. Flygerne kan alltid overstyre systemet med elektrisk eller manuell trim. I tillegg viser Boeing til prosedyrene for å håndtere det som kalles «runaway horizontal stabilizer trim» som kom i en «Operations Manual Bulletin» (OMB) 6. november.

150 fly på bakken

Mens FAA og Easa, samt det norske Luftfartstilsynet, avventer hva som avdekkes i forbindelse med undersøkelsen av ET302, har andre myndigheter og flyselskap tatt kraftigere grep.

Først ute var kinesiske luftfartsmyndigheter (CAAC) som mandag morgen påla samtlige kinesiske flyselskaper å sette sine Boeing 737 Max på bakken. Her er det snakk om rundt 100 fly fra 14 selskaper. CAAC påpekte at de har fattet beslutningen i lys av at ulykken i Etiopia har visse likheter med den i Indonesia, med helt nye 737 Max-fly som havarerte like etter avgang.

Også Ethiopian Airlines satte sine resterende fire 737 Max-fly på bakken. Selskapet skriver at de ennå ikke kjenner årsaken til ulykken, men at de gjør dette som et føre var-tiltak. De har tidligere opplyst at det ikke ble funnet noen feil under vedlikeholdssjekken før avgang søndag.

Også Cayman Airways var tidlig ute med å sette sine to 737 Max på bakken. Senere har Royal Maroc gjort det med sitt ene fly, mens indonesiske luftfartsmyndigheter mandag kveld varslet at alle landets 737 Max må undersøkes før de kan fly igjen. Dette gjelder ti fly fra Lion Air og ett fly hos Garuda.

Deretter fulgte GOL Linhas Aéreas med sine sju fly, Aeromexico med sine seks fly og Aerolíneas Argentinas med fem fly, som alle midlertidig har tatt Max-flyene ut av drift.

Tirsdag morgen, norsk tid, besluttet også Singapores luftfartsmyndigheter å forby alle Boeing 737 MAX-fly i luftrommet sitt. Dette vil blant annet berøre SilkAir og deres seks fly av denne typen.

Flightradar 24 har gjort en opptelling og kommet til at det er rundt 150 fly fra 23 flyselskaper som tirsdag morgen er berørt at flyforbud for 737 Max. Det betyr at ganske nøyaktig en tredel av den globale flåten står på bakken i skrivende øyeblikk.