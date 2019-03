Kina setter alle Boeing 737 Max på bakken

Kinesiske luftfartsmyndigheter (CAAC) krever at samtlige kinesiske flyselskaper setter sine Boeing 737 Max på bakken.

Flyforbudet gjelder i overkant av hundre fly fra 14 operatører og kommer som reaksjon på ulykken i Etiopia søndag morgen.

Samtlige 157 om bord omkom da et Boeing 737 Max-8 fra Ethiopian Airlines, ET302, styrtet like etter avgang på vei fra Addis Abeba til Nairobi.

Lion Air-rapport: Pilotene visste hverken sin egen høyde eller hastighet

Likheter

Dette er det andre fatale havariet med den relativt nye 737-utgaven. 29.oktober i fjor omkom alle da et 737-8 fra Lion Air styrtet i Indonesia.

– I lys av at begge havariene har skjedd med nylig leverte 737-8-fly og at de begge skjedde i avgangsfasen, har de visse likheter, skriver CAAC.

Flyforbudet gjelder fra mandag klokka 09 lokal tid og vil først oppheves etter at CAAC har fått tilfredsstillende forsikringer fra amerikanske luftfartsmyndigheter (FAA) og produsenten Boeing om flysikkerhetstiltakene

Også Ethiopian Airlines har satt resten av 737 Max-flåten på bakken, det vil si fire fly. Selskapet skriver at de ennå ikke kjenner årsaken til ulykken, men at de gjør dette som et føre var-tiltak. De har tidligere opplyst at det ikke ble funnet noen feil under vedlikeholdssjekken før avgang søndag.

Automatisk snute ned

Ulykkesflyet, registrert som ET-AVJ, ble levert fra fabrikken 15. november i fjor. Selv om det er for tidlig å si hva som var den utløsende årsaken til ulykken, er det flere likheter med Lion Air-ulykken i oktober.

Også ET302 skal ha meldt fra om kontrollproblemer like etter avgang og bedt om å få snu. Det tok av klokka 08.38 og styrtet seks minutter senere. Flightradar 24-data indikerer at også det etiopiske flyet hadde ustabil vertikal hastighet fra første stund.

Lion Air-ulykken er ennå ikke ferdig undersøkt, men en foreløpig havarirapport setter søkelyset på et nytt system som ble innført i nye Boeing 737 Max, det som kalles «Maneouvering Characteristics Augmentation System» (MCAS) og en defekt AoA-sensor («angle of attack»/angrepsvinkel).

Flygerne var ikke i stand til å motvirke at flyet automatisk pekte snuta ned, og mistet kontroll cirka tolv minutter etter takeoff.

I etterkant av dette kom et «Emergency Airworthiness Directive» (AD) fra amerikanske og europeiske luftfartsmyndigheter (FAA og Easa). Påbudet sier at Max-brukerne må å endre sine manualer når det gjelder prosedyrer for det som kalles «runaway horizontal stabilizer trim».

– Dersom flykontrollsystemet mottar feilaktig informasjon fra AoA-sensoren om stor angrepsvinkel, er det en risiko for at systemet gjentatte ganger ber horisontalstabilisatorene om å peke nesa ned. Hvis en slik situasjon oppstår og ikke håndteres, kan besetningen få problemer med å kontrollere flyet. Det kan føre til betydelig høydetap og mulig kollisjon med terrenget, het det i luftdyktighetspåbudet.

Etter den foreløpige rapporten kom, har de indonesiske havariinspektørene funnet også taleregistratoren, som ventelig vil gi enda bedre forståelse av Lion Air-ulykken. Indonesias transportsikkerhetskomité (KNKT) Soerjanto Tjahjono har tilbudt å bistå Etiopias undersøkelse av ET320-ulykken.

Den amerikanske professoren i luftfartssikkerhet, William Waldock, påpeker at ET302 krasjet på samme måte, med nesen først, og etterlot vraket i småbiter.

– Etterforskere har ikke stor tro på tilfeldigheter, sier han ifølge NTB.

Foreløpig er det altså Ethiopian Airlines, alle kinesiske selskaper og Cayman Airways som nå har sluttet å fly 737 Max. På spørsmål om også flere nå burde satt dem på bakken, skriver Jo Bjørn Skatval, sjef for Norsk Flygerforbunds flysikkerhetskomité følgende i en epost:

– Det er det opp til luftfartsmyndighetene og de som opererer Max-varianten å vurdere, men vi forventer at det raskt kartlegges om det har vært flere hendelser med tap av kontroll enn de som vi er blitt kjent med, og at det tas effektive flysikkerhetsmessige grep for å forhindre at slike situasjoner oppstår igjen.