Nuria Espallargas er årets kvinnelige teknologigründer

Nuria Espallargas ble onsdag kåret til Female Entrepreneur 2017 på teknologikonferansen Technoport i Trondheim.

Prisen, som er på 500.000 kroner, deles ut i samarbeid mellom Nærings- og fiskeridepartementet og Innovasjon Norge. Kulturminister Linda Hofstad Helleland, næringsminister Monica Meland delte sammen med kronprinsparet ut prisen.

Espallargas har funnet en løsning på noe ekspertene fortalte henne var umulig: Å omdanne silisiumkarbid til flytende form.

- De store aktørene sa at det ikke var mulig, og hadde ikke noe tro på at lille jeg skulle klare det. Da måtte jeg jo klare det! sa Espallargas under utdelingen.

Hun gründet selskapet Seram Coatings for å få produktet ut på markedet.

Silisiumkarbid

Silisiumkarbid er et av verdens hardeste syntetiske materialer. Materialet går direkte fra fast form til gass, og mangler sånn sett smeltepunkt.

Espallargas utviklet en metode for å omdanne stoffet til et pulver som kan termisk sprøytes på overflater. Ved å påføre pulveret på metaller, kan det hindre slitasje og korrosjon.

To andre kandidater var også nominert Marianne Haugland Hindsgaul utviklet en robotplattform som gir butikker sanntidsdata fra kunder i butikken. Plattformen Bubbly brukes i dag blant annet av blant andre Elkjøp, Hi-fi klubben og Carlings.

Siv Hilde Houmb laget programvare som oppdager og forhindrer cyberangrep på kritisk infrastruktur. Selskapet Secure-NOK har kontorer i Stavanger, Hamar og Houston. Det største markedet er i Nord-Amerika, skriver Shifter.

– Vi har patentert en kjemisk prosess som hindrer at silisiumkarbid går direkte over til gass. Vi modifiserer råstoffet ved å tilføre et materiale. Det gjør det mulig å omdanne stoffet til flytende form, har Espallargas tidligere fortalt Teknisk Ukeblad.

Fra Barcelona til Trondheim

Dette er ikke den eneste utnevnelsen Espallargas har fått på kvinnedagen i år. Hun er også utnevnt som en av landets 50 fremste IT-kvinner av Abelia og Oda-Nettverk.

Espallargas er opprinnelig fra Barcelona. Hun flyttet til Trondheim for tolv år siden for å ferdigstille doktorgraden i materialteknologi ved Sintef, skriver Aftenposten.

Nuria Espallargas og Anita Krohn Traaseth. Foto: Mathias Klingenberg

Deretter fikk hun tilbud om å fortsette som postdoktor ved NTNU. I dag deler hun tiden sin mellom et professorat ved maskinteknikk ved NTNU og produksjon og teknologidirektør i Seram Coatings.

Det første produktet fra Seram Coatings, som lanseres i sommer, er rettet mot flyindustrien og gassturbiner. Flere selskaper er allerede på venteliste for å kjøpe produktet.

Gunnar Bovim, rektor ved NTNU, har sagt til Aftenposten at han tror produktet kan bli en milliardindustri. Grunnen til dette er at produktet har et potensial for store innsparinger innen fly- og romfartsindustrien, mener Bovim.

– Litt rart

Til TU har Espallargas tidligere sagt at hun føler det er litt rart at man skal kåre årets kvinnelige teknologigründer.

– Det føles litt rart, vi lever jo på 2000-tallet, så da er det kanskje ikke så viktig å markere det. Men samtidig skjønner jeg at det er riktig å markere det, for det er ikke så mange kvinnelige ingeniører, sa hun.

– Hvis dette kan gi inspirasjon til andre kvinner som lurer på om de skal inn i bransjen, så er det kjempebra. Det er en mannsdrevet bransje, men det er fint å vise at det er plass til kvinner også, sa Espallargas.

– Fortsatt nødvendig



Innovasjon Norge skriver følgende om prisen: «For å vinne skal gründeren kunne vise til høy gjennomføringsevne, ambisjoner og være en rollemodell som evner å inspirere flere kvinner til å satse på teknologiske vekstbedrifter.»

Vinneren får 500.000 kroner, som skal brukes til videreutvikling av selskapet. I tillegg får hu en profesjonell mentor eller akseleratorprogram, avhengig av hva som er best egnet for selskapet Female entrepreneur 2017

– Hvorfor gjør vi dette? Er det fortsatt nødvendig? Ja, dessverre, sa Anita Krohn Traaseth, sjef for Innovasjon Norge, under utdelingen.

– Vi må bruke hele arbeidsstyrken vår, ikke bare 50 prosent av den, sa Traaseth.

Det kom inn 54 søknader til kåringen i år. Traaseth forteller at antall søknader økte med 24 prosent fra i fjor til i år.

– Hvis noen forteller at vi ikke har kvinnelige teknologigründere i Norge, er det «fake news», sa Traaseth.