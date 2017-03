Nuria fant en løsning på noe hun ble fortalt var umulig. Nå er hun nominert til årets kvinnelige teknologigründer

Nuria Espallargas er en av tre kvinner som er nominert til prisen Female Entrepreneur 2017.

Kjemikeren Espallargas fant en måte gjøre noe hun ble fortalt var umulig: Å omdanne silisiumkarbid til flytende form.

Silisiumkarbid er et av verdens hardeste syntetiske materialer. Materialet går direkte fra fast form til gass, og mangler sånn sett smeltepunkt.

Espallargas utviklet en metode for å omdanne stoffet til et pulver som kan termisk sprøytes på overflater. Ved å påføre pulveret på metaller, kan det hindre slitasje og korrosjon.

– Vi har patentert en kjemisk prosess som hindrer at silisiumkarbid går direkte over til gass. Vi modifiserer råstoffet ved å tilføre et materiale. Det gjør det mulig å omdanne stoffet til flytende form, sier Espallargas til Teknisk Ukeblad.

– Umulig

Kjemikeren forteller at hun ble motivert av alle som sa at hun prøvde på noe som var umulig.

Selskapet Espallargas dannet, Seram Coatings, utvikler flere produkter til ulike bruksområder. Det første produktet, som lanseres i sommer, er rettet mot flyindustrien og gassturbiner.

Flere kunder står allerede på venteliste for produktet.

– De alternative måtene å påføre silisiumkarbid er veldig dyre, og gjøres ved hjelp av vakuum. Ved hjelp av vår metode kan påføringen skje i felt, og gjøres på store komponenter, sier hun.

Female Entrepreneur 2017 Innovasjon Norge skriver følgende om prisen: «For å vinne skal gründeren kunne vise til høy gjennomføringsevne, ambisjoner og være en rollemodell som evner å inspirere flere kvinner til å satse på teknologiske vekstbedrifter.»

Vinneren får 500.000 kroner, som skal brukes til videreutvikling av selskapet. I tillegg får hu en profesjonell mentor eller akseleratorprogram, avhengig av hva som er best egnet for selskapet

Hovedjuryen består av Katinka Greve Leiner, direktør for FERD Sosiale Entreprenører, Shazad Rana, gründer og teknologidirektør i Microsoft, Pål T. Næss, direktør for gründer og oppstartsbedrifter i Innovasjon Norge, og Heidi Austlid, administrerende direktør i IKT-Norge.

Da kom ideen: Magnus (21) så dronene ligge og slenge

Kunderobot og cybersikkerhet

To andre kandidater er også nominert:

Marianne Haugland Hindsgaul utviklet en robotplattform som gir butikker sanntidsdata fra kunder i butikken. Plattformen Bubbly brukes i dag blant annet av blant andre Elkjøp, Hi-fi klubben og Carlings.

Siv Hilde Houmb laget programvare som oppdager og forhindrer cyberangrep på kritisk infrastruktur. Selskapet Secure-NOK har kontorer i Stavanger, Hamar og Houston. Det største markedet er i Nord-Amerika, skriver Shifter.

Prisen, som er et samarbeid mellom Nærings- og fiskeridepartementet og Innovasjon Norge, deles ut på selveste kvinnedagen, 8. mars. Samme dag kårer Abelia og Oda Nettverk landets 50 beste teknologikvinner.

Les tipsene: Slik slipper du å bruke dyre konsulenter for å søke om forskningspenger

– Litt rart med kvinnekåring

Espallargas forteller at hun ble glad og overrasket over nominasjonen.

– Etter å ha jobbet med dette i mange år, er det gøy å se at noen synes det jeg gjør er spennende, sier hun.

– Hva tenker du om at nominasjonen er for årets kvinnelige teknologigründer?

– Det føles litt rart, vi lever jo på 2000-tallet, så da er det kanskje ikke så viktig å markere det. Men samtidig skjønner jeg at det er riktig å markere det, for det er ikke så mange kvinnelige ingeniører, sier hun.

Nuria Espallargas er en av tre nominerte til prisen Female Entrepreneur 2017. Foto: Charlotte Wiig/Innovasjon Norge

– Hvis dette kan gi inspirasjon til andre kvinner som lurer på om de skal inn i bransjen, så er det kjempebra. Det er en mannsdrevet bransje, men det er fint å vise at det er plass til kvinner også, sier Espallargas.

Norske gründere løste vinmølleproblem: – Det sa bare pang. Det var som å vinne i lotto

– Noen av de beste, uansett kjønn

Pål T. Næss, direktør for gründer og oppstartsbedrifter i Innovasjon Norge, mener det er viktig å løfte frem gode kvinnelige rollemodeller innen teknologibransjen.

– Det er fortsatt et hav av forskjell innen antall kvinnelige og mannlige teknologigründere, sier han.

Ifølge SSB var kvinneandelen av de som etablerte personlig eide foretak og aksjeselskap i 2015 på henholdsvis 38,2 og 19,7 prosent.

Verdens økonomiske forum-undersøkelsen Global Gender Gap 2016 gir et mer generelt bilde av kjønnsforskjellene.

Her rangeres Norge på tredjeplass blant 144 nasjoner. Dette er basert på en rekke kriterier, og Norges svakere punkter er innenfor økonomi og politikk. Blant annet sier undersøkelsen at det kun er 36 prosent kvinner i styrene på børsnoterte selskaper i Norge.

Næss sier at det var 54 søkere til Female Entrepreneur-prisen. En jury (se faktaboks) har kommet frem til de tre kandidatene, og skal også kåre vinneren.

– Det var veldig mange forskjellige, spennende prosjekter blant søkerne. De tre vi valgte ut ville hevdet seg som noen av de beste prosjektene i Norge, uansett om det var en kvinnekåring eller ikke, sier Næss.