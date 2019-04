Politiet: Tre personer mistenkt etter Helge Ingstad-ulykken

NRK melder at tre personer nå har status som mistenkt etter at fregatten KNM Helge Ingstad kolliderte med tanksipet Sola TS.

Ulykken fant sted i Hjeltefjorden i Hordaland 8. november i fjor. Siden den tid har politiet gjennomført om lag 60 avhør i saken.

Bjørn Mevatne, som er Vest politidistrikts påtaleansvarlige i saken, sier til NRK at losen på Sola TS ble mistenkt tidlig.

– Etter nærmere etterforskning har vi registrert mistenktstatus på vaktsjef på fregatten og en ansatt på Fedje VTS, sier Mevatne til NRK.

Mistenkt for brudd på navigasjonsreglene

Losen på tankskipet skal være mistenkt for brudd på navigasjonsreglene. Blant annet om skipet lå riktig i farvannet og ga riktig signal til KNM Helge Ingstad som kom imot.

Den mistenkte på fregatten er vaktsjefen som var ansvarlig på broen da kollisjonen fant sted, opplyser Mevatne til NRK.

Ingen har foreløpig status som siktet.

Natt til 2. april utførte Politiet og Statens Havarikommisjon for transport (SHT) en rekonstruksjon av ulykken.

Avdelingsdirektør Dag Sverre Liseth i Statens Havarikommisjon sier at nattens seilas var givende for å forstå det som skjedde før og under kollisjonen.

– Vi har sett aspekter nå som vi ikke gjorde før rekonstruksjonen, sier Liseth til TU.

– Sett nærmere på skadeomfanget

Han sier at SHT fortsatt holder på med analyser av hva som skjedde i forkant av kollisjonen.

Havarikommisjonen har også hatt inspektører om bord på fregatten, som fortsatt ligger på lekteren BOA Barge 33 ved Haakonsvern i Bergen.

– Vi har vært om bord og sett nærmere på skadeomfanget. Vi har gått igjennom de elementene som er viktig for å forstå hvordan skipet kunne gå ned, iser Liseth.

SHT har både programvare og kompetanse for å kunne beregne og simulere det som skjedde da fartøyet sank.

Politiet startet sin etterforskning dagen etter havariet, og har tidligere uttalt at de forventer å være ferdig tidligst juni i år.

Saken oppdateres.