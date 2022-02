Norsk oppstart utvikler løsning for kortbetaling på ladere – bransjen er lunken

Det er en god håndfull ladeoperatører i Norge. Felles for alle er at de har sine egne betalingsløsninger som ikke fungerer på tvers av hverandre.

Jo da, du kan knytte én ladebrikke til flere operatører, men det må du ha gjort på forhånd. Står du der og skal få i gang lading et sted du ikke pleier å kjøre, må du som regel laste ned en app og legge til et betalingskort. Alternativt kan du også betale med SMS om du er villig til å betale litt ekstra.

Vi er vant til å kunne betale med kort i de fleste kjøpssituasjoner her i landet, men det er kun unntaksvis det er mulig å betale lading på denne måten.

Flere har tatt til orde for å få til en forenkling, inkludert Miljøpartiet de grønne. Nestleder Arild Hermstad sier at partiet nå krever at regjeringen pålegger ladebransjen å tilby samme type betalingsmetode på hurtigladestasjoner innen utgangen av året.

– Tiden er overmoden for at ladebransjen reguleres slik at det blir lettere for elbilistene å lade. Det er ingen teknologiske hindringer på veien, så her må politikere og ladeoperatører på banen, sier Hermstad.

Det må stilles krav til operatørene

Spørsmålet er om ladeoperatørene må dras med etter ørene for å tilby en felles betalingsløsning.

Erik Tessem i den norske elbiltjenesteoppstarten Jamp tror myndighetskrav eller insentiv er avgjørende.

Jamp har utviklet en betalingsløsning som skal gjøre det enkelt for ladeoperatører å tilby kortbetaling på sine hurtigladere.

Tessem sier de har vært i møte med flere operatører. Noen mener de har investert nok i betalingsløsninger og roaming-løsninger, mens andre viser langt større interesse. Andre er mer avventende.

De som er mest skeptiske sier at de venter på eventuelle krav fra myndighetene før de vil foreta seg noe, forklarer Tessem.

– For å lykkes med å bygge en betalingsløsning, eller at ladeoperatørene skal forenkle og tilby kort, må det regulatoriske krav på plass, sier Tessem.

Det eksisterer ingen krav om kortbetaling på ladestasjoner i Norge i dag. Det er heller ingen midler tilgjengelig via virkemiddelapparatet til å støtte slik utvikling. Enova gir i dag kun støtte til etablering av ladestasjoner.

Jamp ønsker et møte med Samferdselsdepartementet for å starte en diskusjon rundt dette.

Kortbetaling, som her hos operatøren Greenstation, er ikke vanlig på ladestasjoner i Norge. Foto: Marius Valle

Vil lage en «paraply» for ladeoperatørene

Jamp ble grunnlagt for et år siden, med mål om å utvikle en ny appløsning for Opel Ampera-e og andre elbiler. Underveis har prosjektet utviklet seg til en plattform som samler flere elbiler, og via denne har de sett mulighet for å utvikle en ny betalingsløsning som kan fungere på tvers av ladeoperatører.

Kort sagt er tanken å samle alle elbilapper i én: Å kunne bruke samme app til å låse opp bilen, legge inn kjørerute og betale for hurtiglading underveis – uansett operatør. De ønsker at brukerne både skal kunne betale ved å legge inn betalingskort i appen, og å betale fysisk på stedet med kort.

Da trengs det betalingsterminaler, og forretningsidéen er at disse skal kunne integreres mot Jamps app-plattform, slik at operatøren fremdeles kan tilby insentiver som gjør at du velger å lade hos dem fremfor konkurrenten.

Det vil gjøre det enklere å lade overalt, og å velge om du ønsker å inngå et kundeforhold med en operatør.

Hevder å ha unik kortbetalingsløsning

Hvem som helst kan i prinsippet levere kortterminaler for betaling på ladestasjoner. Jamp mener det som gjør deres løsning unik er integrasjonen.

– Det er ingen på markedet i dag som har en løsning med Android-baserte terminaler som gjør det mulig for operatøren å bygge det brukergrensesnittet de ønsker. Vi tilbyr det, og en ecommerce-plattform, hvor operatøren kan tilby flere tjenester, sier Tessem.

Det kan for eksempel være at de samarbeider med en bensinstasjonskjede om rabatt på mat eller spylervæske om du velger å lade der.

Jamp utvikler brukergrensesnitt, og integrerer terminalene med operatørens systemer. Terminalene kan settes opp på hver ladestolpe, eller det kan settes opp én terminal for flere ladestolper.

Men skal det bli virkelighet, trengs det for det første myndighetskrav om kortbetaling. Deretter trenger Jamp å få med seg en ladeoperatør som pilotkunde. Det siste har Tessem tro på at de kan få til ganske snart.

– Får vi inn én, er veien kort til at også andre ønsker å være med, tror han.

Ingen garanti for kortbetaling

Sommeren 2021 ble det kjent at Stortingets transport- og kommunikasjonskomité i sin innstilling til Nasjonal transportplan skrev at det må bli mulig å betale med kort direkte ved hurtigladeren.

Dette var imidlertid ikke med i ordlyden i forslaget komitéen fremmet:

«Stortinget ber regjeringen om å utarbeide en nasjonal ladestrategi i løpet av 2022 for å sikre koordinering mellom offentlige myndigheter og sikre nok ladeinfrastruktur. Ladestrategien må være forbrukervennlig», heter det i forslaget.

At det skal komme et krav om kortbetaling er dermed ikke avgjort.

Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu sier til TU at foreningen tror det vil komme krav om kortbetaling når regjeringen legger frem nasjonal ladestrategi i løpet av 2022.

Hun viser til at kortbetaling er etterspurt av elbilistene, og trolig enda mer av de som skal bli elbilister.

– Etter påtrykk fra oss har Stortinget gitt klare signaler om at man bør kunne betale med kort, og vi ser at dette kommer i stadig flere land i Europa. Danmark begynner med krav om kortbetaling på hurtigladere fra i år, Tyskland i løpet av 2023 og EU i 2027. Så hvorfor skulle verdens fremste elbilland Norge ikke ha forbrukervennlig det?

Christina Bu, generalsekretær i Norsk Elbilforening, etterlyser myndighetskrav om kortbetaling. Foto: Mathias Klingenberg

Ingen enighet i bransjen

I en artikkel i TU betegnet NorSIS nylig betalingsløsningene i ladebransjen som et kaos, og at de må komme sammen om en felles løsning. Det er det ikke unison enighet om i bransjen.

På spørsmål om hva Elbilforeningen mener om hvordan bransjen forholder seg til spørsmålet om kortbetaling, sier Bu at ladebransjen stikker hodet i sanden.

– Mange av aktørene ønsker å fortsette som minimonopolister hvor de låser kundene til særegne løsninger, sier hun.

– Er det egentlig nødvendig med kortbetaling? Ville det ikke fungert like godt med for eksempel en universell app?

– Ja, det er nødvendig. Vi betaler med kort for absolutt alt annet i samfunnet, hvorfor skal lading være unntaket? Store deler av bransjen vil heller ikke være med på universelle apper og løsninger som også gjør lading lettere, sier Bu.

Tessem i Jamp mener at det bare er én løsning som kan sørge for at kortbetaling blir tilgjengelig overalt: At det kommer med i oppfølgningen av NTP, og at det bevilges midler gjennom virkemiddelapparatet.

– Vi tror det må til dersom målet om å kun selge nullutslippsbiler inne 2025 skal bli virkelig. Om det ikke er mulig å bruke bilene på en enkel måte, vil mange vegre seg for å kjøpe elbil, sier Tessem.

TU har bedt Samferdselsdepartementet svare på om de kommer til å kreve kortbetaling i nasjonal ladestrategi. Departementet har så langt ikke svart på våre spørsmål.