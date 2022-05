Nei da, stasjonsvogna er ikke død: Her er helelektriske Audi A6 Avant i Norge

Til nå har bilprodusentene stort sett lansert helelektriske SUV-er, sedaner eller småbiler. Stasjonsvogna har kommet litt i skyggen.

Men Audi vil åpenbart bevise at stasjonsvogna ikke er død. I mars viste de for første gang frem Audi A6 Avant e-tron concept, og nå er den på norgesvisitt. Tirsdag samlet importør Møller norsk presse i Skur 13 på Tjuvholmen i Oslo for en sniktitt. Vi fikk kun se bilen utenfra, så vi kan ikke fortelle noe om plassforholdene i kupeen.

Dette er en stor, luksuriøs stasjonsvogn med høy ytelse som etter planen skal komme på markedet i 2024. Se flere bilder av bilen i toppen av saken.

Konseptmodellen fremstår sportslig og nokså strømlinjeformet. Den er utviklet i vindtunnel, og luftmotstanden skal være relativt lav, med en motstandskoeffisient (cd-verdi) på 0,24.

Profilen preges av relativt store 22 tommers felger. De fremstår kanskje større enn de er ettersom bilen er lav. Den reiser seg kun 1,44 meter over bakken. Til gjengjeld er dette en 4,96 meter lang og 1,96 meter bred bil.

Produktsjef Bent Martinsen i Audi tror bilen vil leveres med felger mellom 19 og 22 tommer.

– Andre konseptutgaver fra Audi har vært nokså like produksjonsutgaven. Vi krysser fingrene for at dette også gjelder Audi A6 Avant e-tron concept, sier produktsjef Martinsen.

800 volt

Audi A6 Avant e-tron concept Rekkevidde : Inntil 700 kilometer

: Inntil 700 kilometer Batteripakke : 100 kWh

: 100 kWh Samlet motoreffekt : 350 kW

: 350 kW Hurtiglading : Inntil 270 kW

: Inntil 270 kW Lengde/bredde/høyde (meter) : 4,96/1,96/1,44

: 4,96/1,96/1,44 Pris: Ukjent

A6 e-tron concept er bygget på PPE-plattformen (Premium Platform Electric). PPE er igjen basert på J1-plattformen som har avlet Porsche Taycan og Audi e-tron GT. Det betyr at PPE-bilene får 800 volt arkitektur, noe som blant annet muliggjør rask lading på inntil 270 kW.

Ti minutters lading skal gi 300 kilometer rekkevidde, ifølge Audi. Slike utsagn må vi ta med en god dose reklame-salt, ettersom det både avhenger av et lavt forbruk og optimal ladefart.

Da er lovnaden om at bilen skal lade fra 5 til 80 prosent på 25 minutter kanskje noe mer å stole på, ettersom det kun avhenger av optimal ladeeffekt.

Rekkevidden skal for øvrig være på inntil 700 kilometer. Gitt batteriet på 100 kWh vil det kreve et forbruk på rundt 14 kWh/100 km, noe som virker ganske lavt for en bil på denne størrelsen.

Flere utgaver kommer

Tidligere har Audi fortalt at de har utviklet motorene på PPE-plattformen selv og i samarbeid med Porsche.

Konseptutgaven av A6 Avant har permanentmagnet synkronmotor bak og en asynkronmotor foran. Den har maksimal motoreffekt på 350 kilowatt, med et moment på 800 newtonmeter. Toppmodellen skal klare 0-100 km/t på under fire sekunder, mens innstegsmodellen skal klare samme akselerasjon på under syv sekunder.

Det vil komme flere ulike varianter av helelektriske A6, med ulik rekkevidde og drivlinjer.

Konseptutgaven av helelektriske A6 Avant får avansert lysteknologi. Audi har valgt å kalle det for digital Matrix led og digital OLED-teknologi. Lysene skal kunne personaliseres og gi nye projiseringsmuligheter. Blant annet skal lysene kunne vise faresignaler på bakken – eller brukes til å spille spill på en vegg mens bilen lader.

Infotainmentsystemet er nyutviklet og gir blant annet tilgang til Android-apper.

A6 Avant har ikke veldig mange direkte konkurrenter. Det er naturlig å nevne luksus-sedanene Mercedes Benz EQS og BMW i7. Av rimelige alternativer kan vi også nevne MG 5, som så vidt har begynt å vise seg i registreringsstatistikken.