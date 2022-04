Kostbar luksus: BMW viser fram i7

Mercedes-Benz EQS har til nå vært nokså alene om å tilby helelektrisk luksus i sedan-form. Nå får den snart konkurranse av BMW i7 xDrive 60.

Den tyske bilprodusenten viser frem bilen som offisielt lanseres i november. I7 skal produseres på den tyske fabrikken i Dingolfing, på samme produksjonslinje som 7-seriens drivstofftank-modeller.

Den samlede effekten på 400 kW er på linje med konkurrenten EQS. BMW lover en potent blanding av sportslige og komfortorienterte kjøreegenskaper.

Mens EQS kommer med bakhjulsdrift og firehjulsdrift, lanseres BMW i7 kun med firehjulsdrift – i alle fall i første omgang.

Rekkevidden på rundt 600 kilometer er litt lavere enn EQS, men så er også batterikapasiteten på 101,7 kW litt lavere enn konkurrentens.

BMW i7 skal kunne lades fra 10 til 80 prosent på 34 minutter under optimale forhold, eller 170 kilometers ekstra rekkevidde på 10 minutter. Dersom vi igjen drar sammenlikningen til EQS, ser vi at det skiller noen få minutter på 10-80-intervallet. Men her gjenstår det å se hvordan dette er i praksis.

Stor luksus

I7 er en ganske stor doning: Nesten 5,4 meter lang, 1,95 meter bred og 1,54 centimeter høy. Akselavstanden på 3215 millimeter er såvidt lengre enn EQS.

BMW lover en kupé-opplevelse av høyeste kvalitet, enten du kjører selv eller har privatsjåfør. Blant annet fremhever de en ultrabred 31-tommers skjerm som skal kunne felles ned fra taket i baksetet. Den skal forvandle baksetet til en privat kinosal, heter det i pressemeldingen.

Infotainmentsystemet likner på det vi så i SUV-en BMW iX, noe som ikke er negativt.

BMW har også fått med seg Hans Zimmer for å lage det elektriske lydbildet i i7 og lover et audiofil-vennlig lydanlegg.

Vinteren med lave utetemperaturer har igjen satt søkelyset på mulighet for forvarming av batteriet før hurtiglading – en funksjon mange biler ikke har i dag. BMW poengterer imidlertid at i7 får dette. Forvarmingen (eller tempereringen, som BMW kaller det) skal kunne startes automatisk gjennom navigasjonsdata eller manuelt av føreren selv ved behov.

Kostbar

Luksusen har sin pris. Modellen kan bestilles i dag med en startpris fra 1.169.000 kroner uten moms.

Den norske forhandleren poengterer at prisen er uten moms, ettersom bilen trolig vil leveres først neste år. Da har trolig innfasingen av merverdiavgift på elbiler begynt.

I7 legger seg uansett i samme prisleie som EQS.

En versting-versjon av elbilen døpt M70 Drive lanseres i 2023, med over 600 elektriske hestekrefter. Den får en estimert startpris på 1.399.000 kroner uten moms.

Her er flere spesifikasjoner: