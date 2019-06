BMW får hjelp av Hollywood til å lage elbil-lyder

Han vant en Oscar for «Løvenes konge», og har laget filmmusikken til kjempesuksesser som «Rain Man», «The Dark Knight», «Mission Impossible» og «Pirates of the Caribbean». Nå skal komponist Hans Zimmer (61) hjelpe BMW å gi fremtidens bilopplevelser mer lidenskap.

Filmmusikk er laget for å forsterke seerens opplevelser underveis. For å gjøre også fremtiden elektriske biler mer spennende, har BMW nå hanket inn hjelp fra en av Hollywoods fremste komponister.

Konseptet kalles BMW Iconicsounds Electric, og skal gjøre at kundene også i fremtiden skal kunne oppleve kjøreglede med alle sansene. Ifølge BMW kan mangelen på motorlyd i elektriske biler gjøre at sjåføren blir mer distansert fra eget kjøretøy.

Zimmers lydopplevelse debuterer i BMWs konseptbil Vision M Next. Foto: BMW

Lydprosjektet får sin debut i BMWs sportsbilkonsept Vision M Next, en hybridbil med ti mils elektrisk rekkevidde. Bilen, som skal avdukes i München i dag, skal blant annet kunne låses opp ved hjelp av ansiktsgjenkjenning. Visuell informasjon til føreren skal i stor grad skje via head up-display. Selv om debuten blir i den 600 hk sterke hybridbilen, skal Hans Zimmers arbeid også brukes i BMWs kommende elbiler. Her kan du lytte til lydbildet.

Sammen med BMWs egen lydingeniør Renzo Vitale har Zimmer komponert lyden av fremtidens kjøreopplevelser i studioer i London og Los Angeles.

– Jeg har alltid vært BMW-entusiast. Som barn skjønte jeg at min mor kom hjem på lyden av BMW-en hennes, sier den tyskfødte Hans Zimmer i en pressemelding fra den tyske bilprodusenten.