Audi viser A6 e-tron-konsept

Audi presenterte i dag konseptbilen A6 Avant e-tron. Den skal angivelig være ganske lik den kommende serieproduserte utgaven av bilen.

Nøyaktig når den blir å se på veiene går ikke frem av pressemeldingen, men de første bilene som bygges på plattformen skal presenteres fra 2023. Dermed skriver vi trolig 2024 før bilen leveres til kunder.

Plattformen det her er snakk om er PPE (Premium Platform Electric). Den er utviklet i samarbeid mellom Audi og Porsche, og Audi har tidligere sagt at biler på denne plattformen skal produseres fra 2022. Audi Q6 e-tron, men også Porsche Macan i elbilutgave, blir første modeller ut på plattformen.

Plattformen er for øvrig en videreutvikling av J1-plattformen som Porsche Taycan og Audi e-tron GT er bygget på.

Det vil komme ulike varianter, og Audi lover at inngangmodellen skal kunne gjøre null til hundre på under sju sekunder. Toppmodellene skal klare det på «godt under fire sekunder». Foto: Audi AG

Mye plass og effekt

A6 Avant e-tron-konseptet er en stasjonsvogn tyskerne kaller «lastmesteren». Den skal ikke bare ha mye plass, men også firehjulstrekk og mer enn nok motoreffekt.

Den har 800 volt-arkitektur, kan lades med inntil 270 kilowatt, og rekkevidden skal være i 700 kilometer-området. Batteriet skal være på rundt 100 kilowattimer.

Bilen har firehjulstrekk og maksimal motoreffekt på 350 kilowatt, med et moment på 800 newtonmeter. Det vil komme ulike varianter, og Audi lover at inngangmodellen skal kunne gjøre null til hundre på under sju sekunder. Toppmodellene skal klare det på «godt under fire sekunder».

Bilen er 4,96 meter lang, 1,96 meter bred og 1,44 meter høy. Den skal ha særlig fokus på luftmotstand, og vindtunnelen har i stor grad bestemt bilens form. Det gir en motstandskoeffisient på 0.24 – lav, men ikke ekstrem.

Om de skal klare rekkevidde på inntil 700 kilometer med en batteripakke på 100 kilowattimer må den uansett være energieffektiv. Det skulle tilsi et snittforbruk i området 14 kilowattimer per 100 kilometer. Rekkevidden vil antakeligvis være ulik avhengig av motorisering, hjulstørrelse og andre faktorer.

Det vil komme varianter med ulik rekkevidde. Foto: Audi AG

Kommer med ulike rekkevidder

Sakens kjerne er at det til syvende og sist er snakk om en konseptbil og ikke en produksjonsbil. I en intervjurunde TU deltok på i forbindelse med visningen av bilen spurte vi Audis styremedlem for teknisk utvikling, Oliver Hoffmann, om det vil komme varianter med ulik rekkevidde.

Hoffmann fortalte at det vil komme PPE-baserte biler med rekkevidde kanskje litt over 600 kilometer, og spesifikt at det vil være en rekke varianter av også A6 som vil ha ulik rekkevidde og forskjellige drivlinjer.

Dermed blir den tilgjengelig med bakhjulstrekk også, og det er ikke helt utenkelig at det for produksjonsmodellen som hos Mercedes vil være mindre motoriserte varianter med bakhjulstrekk som får lengst rekkevidde. Men det er vår spekulasjon, og ingen fasit.

Slik vi forstår det vil det også komme versjoner med ulik batteristørrelse. Hoffmann svarte imidlertid ikke på vårt spørsmål om det betyr at de også planlegger større batteripakker enn 100 kilowattimer.

Det er uansett ingen ny strategi, da Audis e-tron-modeller i dag fås med ulike batteristørrelser.

Tror de vil lansere flere stasjonsvogner

Avant er betegnelsen på Audis stasjonsvogner. Hoffmann sier at dette fortsatt er en populær biltype i Europa, og at det ikke er noen grunn til å anta at det ikke vil komme Avant-varianter av andre kommende Audi-elbiler.

Av andre tekniske detaljer fortalte Audi at de som med motorene i e-tron-SUV-ene har utviklet motorene på PPE-plattformen selv, men denne gangen i samarbeid med Porsche. A6 Avant-konseptet har to ulike motortyper foran og bak, hvor bakre er av typen PMSM (permanentmagnet synkronmotor), og fremre er en ASM (asynkronmotor) som gir en fordel i effektivitet ettersom slik har mindre friksjonstap når de kobles ut.

Hoffmann sier han tror ingen kan måle seg med Audi når det kommer til energieffektivitet. Stemmer det, betyr det et stort seg opp fra energieffektiviteten til e-tron-modellene som ble introdusert i 2018.

De har bygget en familie nye motorer på PPE-plattformen med ulike ytelser. Det skal gi muligheten til å tilby et spekter av forskjellige kombinasjoner.

Selv om plattformen er ny, er den for så vidt også tradisjonell. Audi har for eksempel ikke støtte for steer-by-wire her, slik enkelte andre nye elbiler har.

PPE vil leve side om side med MEB

PPE-plattformen er uansett et steg på veien til SSP-plattformen Volkswagen-gruppen utvikler, og som skal lanseres i 2025 med bilene kalt Trinity og Artemis. Frem til da skal SSP- og MEB-plattformene sameksistere. SSP avløses av SSP, mens MEB vil fortsette å leve side om side med SSP en stund inn i fremtiden. MEB skal brukes på Volkswagen-gruppens volummodeller.

Med PPE-plattformen kommer for øvrig en ny elektronisk plattform utviklet av Volkswagen-gruppen, i samarbeid med gruppens programvarehus Cariad. Det vil sørge for et nytt infotainmentsystem som blant annet vil tilby tilgang til Android-apper som kan installeres i bilen.

Denne elektroniske arkitekturen skal også rulles ut i Audis fossilbiler. Utover det var ikke Hoffmann klar til å snakke om detaljer – for eksempel om den kan integreres med smarthjemløsninger.

– Det blir et stort steg fremover. Vi har klart fokus på digitalisering, infotainment og brukeropplevelse, sa Hoffmann.

Hoffmann fortalte også at PPE-plattformen er klargjort for trådløs lading av bilen, men han ga også uttrykk for at teknologien ikke er helt der de ønsker. Ladeeffekten er lav, systemet er dyrt, og det er for tung på bilsiden, mener han.

Men de jobber med ulike teknologier, forteller han, og kaller det trådløs eller håndfri lading. Altså kan det tenkes at de også vurderer systemer som er kablet, bare uten at du trenger å koble kabelen i bilen selv.

Og mens vi er inne på lading: PPE-plattformen er utviklet med tanke på toveislading, altså at bilen kan levere strøm tilbake til nettet eller huset ditt. Det vil ikke være klart ved lansering, men vil komme senere, fortalte Hoffmann.