Frister med millionlønn for å beskytte Jorden mot utenomjordiske farer

Svært mye av verdensrommet er som kjent ukjent – noe som har gitt grobunn for utallige populærfortellinger som involverer utenomjordiske vesener.

Nasa søker nå etter en ny «Planetary Protection Officer», altså en offiserer til å beskytte planetene.

Jobben er å beskytte Jorden fra fremmede farer man kan møte etter hvert som rommet utforskes. Dette handler for eksempel om organismer som mikrober, bakterier og virus.

På samme måte skal man sørge for at vi ikke forurenser og skader andre planeter mens vi utforsker verdensrommet.

Lønna er i spennet 124.406 dollar til 187.000 dollar i året, altså fra snaut én million kroner til nesten halvannen million kroner.

Disse tre tingene lærte han av det: «Nåtidens mest berømte astronaut» var helt avhengig av høyteknologi for å overleve.

Én av to stillinger

Fulltidsstillingen er ifølge Business Insider én av to som finnes i verden – den andre er ved den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA). Andre romfartsorganisasjoner har også tilsvarende stillinger, men da som deltid.

Den internasjonale romtraktaten sier at man må gjennomføre tiltak for å forsikre at man ikke skader jorden eller andre planeter når man utforsker rommet. Romferder må ifølge Business Insider ha mindre enn 1:10.000 sjanse for å forurense en fremmed planet.

Jobben innebærer for en stor del å planlegge og koordinere Nasas aktiviteter for å ivareta romtraktaten. Dette betyr blant annet risikoanalyser av både teknisk og organisatorisk art, samt rådgivning. Jobben involverer en del reising, blant annet til romsentre jorden rundt for å analysere og vurdere roboter som skal på romtur.

På skolen sa læreren at matte ikke var noe for henne: I dag leder Christina Aas et romforskningsselskap

Tøffe krav

Jobben er ikke ny – den har eksistert i 50 år, og utføres i dag av Catharine Conley. Til Business Insider forteller hun at stillingen lyses ut som følge av at den flyttes under et annet kontor.

Den som søker stillingen må minst ha en bachelorgrad i ingeniørfag, fysikk eller matematikk, samt minst ett års erfaring som offentlig ansatt på øverste nivå (tilsvarende lønnsnivå GS-15, det høyeste nivået i amerikansk offentlig tjeneste).

Du må også ha god kunnskap om hva det innebærer å beskytte planetene. I tillegg må du kunne vise til at du kan planlegge, utføre eller føre tilsyn med nasjonale romprogrammer.

Selv om du innehar alle de nevnte kvalifikasjonene, kan det bli vanskelig å få jobben. I utgangspunktet er stillingen kun tilgjengelig for amerikanere. Det kan likevel gjøres unntak for dette kravet i spesielle tilfeller hvor ingen amerikanere er kvalifisert for jobben.