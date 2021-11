NAF: – Ladestasjoner er avgjørende for å nå målet om kun nullutslippsbiler i 2025

Det selges elbiler som aldri før, og det er ikke lenger et rent byfenomen å kjøre elektrisk. Det er solgt over 100.000 elbiler i Norge så langt i år, snart en halv million totalt.

Om du bor i nærheten av noen av landets største byer og stort sett bare ferdes der, vil du antakelig ha en helt annen opplevelse av hvor enkelt det er å finne lading enn om du bor i distriktene et stykke fra nærmeste storby.

Har du hytte i et populært hytteområde, opplever du kanskje ofte at du må stå i ladekø hvis du er avhengig av å lade bilen for å komme helt frem.

Og ikke minst; Mange opplever at det kan være tungvint å lade, ettersom kortbetaling er en fremmed fugl i det norske lademarkedet.

NAF etterlyser tydelig elbilstrategi

I denne episoden av Elbil – Teknisk Sett har vi besøk av NAFs Nils Sødal. NAF mener at det må offentlig styring til for å sikre en tilfredsstillende ladeinfrastruktur her i landet. Bare i år har behovet vært å bygge 1100 nye ladere, mener de.

Det kan komme til å bedre seg raskt dersom Tesla nå åpner sine ladestasjoner for offentligheten, slik de nylig gjorde i Nederland. Men det vil neppe være nok.

Vi snakker med Sødal om Tesla-åpning, behovet for hurtigladere rundt i landet, den nye regjeringens planer om infrastruktur for elbil og er også innom spørsmålet om innføring av merverdiavgift på elbiler.

Om målet er å selge bare elbiler i 2025, er det for tidlig å innføre avgifter, og om vi ikke tar en aktiv rolle i utbygging av ladestasjoner, kommer vi til å snuble på oppløpssiden, mener NAF.

