Nå skal Stortinget få si sin mening om nytt regjeringskvartal

Regjeringen har lagt fram sin første helhetlige stortingsmelding om gjenoppbyggingen av regjeringskvartalet. Rivingen av de første byggene er så vidt i gang, og byggestart blir trolig i begynnelsen av 2020.

Fortsatt er det uklart når et nytt regjeringskvartal skal stå helt ferdig, men et skisseprosjekt er allerede klart. Nå jobber Statsbygg med kontraheringen av byggetrinn 1, som består av A-blokken, D-blokken, to kjellere, senking av Ring 1 og perimetersikring, samt rehabilitering av H-blokken og Møllergata 19.

Målet er at de første regjeringsmedlemmene vil få flytte inn i H-blokka i 2024.

Illustrasjon: Statsbygg

Høylytt debatt

Onsdag kom regjeringen og kommunalminister Monica Mæland (H) med sin første helhetlige gjennomgang av arbeidet så langt. Målet er å orientere Stortinget om alle planleggingsfasene fram til i dag og danne grunnlag for en videre debatt om hvordan bygningskomplekset skal se ut.

Statsråden er forberedt på at denne debatten blir høylytt.

– Nytt regjeringskvartal engasjerer. Det er følelser og oppfatninger knyttet til minnene etter terroren 22. juli 2011, til kvartalets historie og til hvordan det nye regjeringskvartalet vil fungere i byen. Derfor presenterer vi nå en samlet framstilling av dette arbeidet, sier hun.

Nedskalert

TU har tidligere skrevet om at regjeringskvartalet blir mindre enn først planlagt. Det vil være 15.000 færre kvadratmeter mindre enn først planlagt, med lavere bygninger enn hva reguleringsplanen tillater. Bygningene vil gi 4.700 ansatte kontorplass, noe som er 1000 færre arbeidsplasser enn opprinnelig plan. Dette skal ha redusert byggekostnadene.

I skisseprosjektet er det foreslått at Y-blokka skal rives. Denne bygningen ble i 2015 med på lista over de 14 mest truede kulturminnene i Europa på grunn av fasadedekorasjonen av kunstnerne Pablo Picasso og Carl Nesjar.

Regjeringen holder fast på planen om å rive bygningen, ta ned kunsten og plassere den et annet sted.

– Kunsten blir plassert i det nye A-bygget, «Fiskerne» ut mot Einar Gerhardsens plass og «Måken» inne i publikumsresepsjonen. «Måken» vil være synlig utenfra, sier hun.

Slik skal Regjeringskvartalet se ut når det står ferdig. Illustrasjon: Statsbygg/Team Urbis

Lang tidshorisont

Også på dette punktet understreker hun imidlertid at Stortinget vil få si sin mening.

– Det er mange som har sterke følelser og meninger om Y-blokka. I reguleringsplanen og arkitektforslaget er den planlagt revet og erstattet med et nytt og tidsmessig riktig bygg. Stortinget kan selvsagt mene noe om dette, men det ville være å blande seg inn i en detaljering og invitere et helt nytt konsept, og det anbefaler vi jo ikke, sier Mæland.

Alle departementene unntatt Forsvarsdepartementet skal samles i det nye regjeringskvartalet.