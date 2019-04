Nå starter rivingen av Regjeringskvartalet

- Vi vil begynne den fysiske rivingen med M17 i Møllergata. Deretter vil vi rive gradvis sørover mot Stortorget, sier prosjektleder Anne Braaten i Statsbygg i en pressemelding.

Det innebærer at Regjeringsbygg 4 (R4), som som strekker seg 130 meter langs Møllergata og Grubbegata, samt Møllergata 17 skal rives ned til grunn.

Rammer inn området

Før rivingen går igang skal byggegjerder settes opp rundt området, og så vil innvendige arbeider og miljøsanering starte. Selve nedklippingen av bygget vil først starte tidlig på sommeren, kommer det frem av pressemeldingen.

Det er Veidekke som er totalentreprenør for hele rivingsarbeidet. Tidligere har Pål Veiby fra Statsbygg uttalt til TU at sikringsarbeid ved riving vil bli utfordrende. Han forklarte at det er avdekket dårlig fjell, som gjør at byggegropa ut mot Møllergata må sikres.

– I fjellet er det oppsmuldret alunskifer, og det er en omfattende sikringsjobb vi må starte med i, før vi går hardere til verks, legger han til.

TU følger bygging av nytt regjeringskvartal: Les flere saker her.

Normal biltrafikk

Gang- og sykkelveien under Høyblokka og gjennom Eva Kolstads gate er stengt som en konsekvens av rivingsarbeidet. Statsbygg skriver at anleggstrafikken vil kjøre rundt Youngstorget og over på Ringvei 1 i krysset ved Calmeyers gate.

Videre melder de at biltrafikken ikke vil påvirkes med det første, og alle virksomheter i området vil ha samme tilgjengelighet som tidligere.

Grubbegata gjennom regjeringskvartalet med R4 (t.h.) og S-blokken. Foto: Berit Roald / Scanpix Bilde: Scanpix

Det gamle R4-bygget stod ferdig i 1988 med ni etasjer, to kjelleretasjer og helikopterdekk. Totalt utgjør det 25.700 kvadratmeter, inkludert arealet til integrerte Møllergata 17.