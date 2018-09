Regjeringen offentliggjør planer for nytt regjeringskvartal i dag

Fra regjeringen stiller statsminister Erna Solberg (H), finansminister Siv Jensen (Frp), klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) og kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).

Omkamp om høyde og volum

Etter arkitektkonkurranse ble det i november i fjor klart at det er prosjektgruppa Team Urbis med sitt prosjekt «Adapt» som skal få utforme det nye regjeringskvartalet, men flere stortingsrepresentanter har krevd omkamper om høyde og volum.

Det nye regjeringskvartalet Byggherre: Statsbygg Arkitekt: Team Urbis består av Nordic - Office of Architecture, Haptic Architects, SLA,Bjørbekk & Lindheim, COWI, Aas-Jakobsen, Ingeniør Per Rasmussen, Rambøll, Asplan Viak, Scenario og NIKU, Norsam. Foreløpig tidsplan:

2018-2019 Skisse- og forprosjekt

2018-2019 Grunnarbeider/tilrettelegging S-tomta

2018-2020 Riving av R4 og Y-blokken

2020-2028 Detaljprosjektering og bygging

2023-2028 Innflytting (etter hvert som enkeltbygg blir ferdig)

Status: Skisseprosjekt

Kostnadsramme: Ikke fastsatt Kilde: Statsbygg.no

Blant dem er klima- og miljøminister Ola Elvestuen, som altså skal være med på pressemøtet. Han har uttalt at han er sterkt imot den omstridte rivingen av den Y-blokka, og at det er for sent å ta stilling til byggeplanene i 2019, som var planen, kun et år før byggestart.

– Ikke riv Y-blokka

I Y-blokka står det en betongrelieff som den norske kunstneren Carl Nesjar laget i samarbeid med Pablo Picasso. Riksantikvar Jørn Holme har tidligere uttalt at han ikke støtter forslaget om riving av de ikoniske byggene Y-blokka og Høyblokka.

– Vårt klare råd er å bevare bygningene og gi dem en ny bruk, sier Holme i en uttalelse på riksantikvarens hjemmeside.

– Høyblokka og Y-blokkas hovedkonstruksjon og kunst er ikke skadet etter terrorangrepet. Det er sannsynlig at det samfunnsøkonomisk vil lønne seg å bevare Høyblokka og Y-blokka fremfor å rive og bygge nytt, sier han videre i uttalelsen.

Både regjeringsbygg 4 (R4) og Møllergata 17 ble skadd i angrepet 22. juli 2011, og det er allerede gitt rivingstillatelse på disse byggene.

Hevdet arkitektvinneren fikk konkurransefortrinn

I fjor klagde Team G8+, som kom på andreplass i arkitektkonkurransen, på at Team Urbis ble vinneren. De mente at Nordic Office of Architecture, en av deltakerne i vinnerteamet var gjort kjent med at Statsbygg ønsket et ikonbygg der byggehøyden gitt ut over vedtatt grense. Statsbygg avviste klagen og hevdet at Team Urbis ikke hadde fått noen særskilte fordeler i konkurransen.

