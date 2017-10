Statsbygg avviser klage om regjeringskvartal

Det var Team G8+, som kom på andreplass i arkitektkonkurransen som klaget på avgjørelsen. Hovedargumentet var at Nordic Office of Architecture, en av deltakerne i vinnerteamet Urbis, hadde spilt en sentral rolle i planarbeidet. Dette skal ha ført til at Team Urbis var gjort kjent med Statsbyggs ønsker om et ikonbygg, og at Statsbygg som byggherre ville fravike grensene som var satt for byggehøyde.

Erkjenner ingen feil

Nå har Statsbygg vurdert klagen, og samtlige punkter blir avvist. I et 23 sier langt brev til klager, ved Advokatfirmaet Schjødt, er kjernen én kort setning:

"Klagen tas dermed ikke til følge."

– Det er tøft at vi er nødt til å føre kampen videre. Statsbygg kunne valgt å avvise vinneren, sier Lars Haukeland, partner i LPO Arkitekter og talsmann for Team G8+.

Han understreker at de nå, sammen med sin advokat vil bruke den kommende uken før de tar en avgjørelse om saken skal tas videre eller de vil om akseptere nederlaget.

Forbereder kontrakt

I brevet, som er signert av assisterende byggherredirektør Kristin Fevang og prosjektleder Morten Danielsen, heter det at forberedelser mot signering av kontrakt med Team Urbis går videre "slike at dette kan finne sted umiddelbart etter at karensperioden utløper."

Den perioden utløper om en uke, fra tirsdag 01.10. I sin klage ba advokat Inger Roll-Matthisen spesifikt om at denne fristen skulle forlenges.

Roll-Matthisen sier nå, som Lars Haukeland, at de skal vurdere om klagen blir tatt videre. Et alternativ kan være å få utsatt signeringen av kontrakt.

– For å få utsatt fristen kan vi be retten om en midlertidig forføyning, det vil stoppe Statsbygg. Det er blant de forholdene vi nå skal vurdere, sier Roll-Matthisen.

Gransket seg selv

Haukeland er kritisk til måten klagen er behandlet på.

– Statsbygg har gransket seg selv, jeg frykter at de ikke har innsett alvoret i denne saken.

Han mener fortsatt at klagen var berettiget, og sier til tu.no at de har påvist både inhabilitet og feil.

Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg sier at klagen behandles etter forvaltningsloven, og at Statsbygg dermed er forpliktet til å være første klageinnstans.

Ekstern ekspertise

– Vi har likevel valgt å lene oss på ekstern juridisk ekspertise, fordi vi tar dette veldig alvorlig. I svaret til klager har vi brukt både advokatfirmaet Kluge og Regjeringsadvokaten. Vi er på trygg juridisk grunn, sier Njaa Aschim.

Hun legger til at Statsbygg også har vurdert om rådgivere som har spilt en rolle i tidligere faser kan eksluderes, og at det ikke er grunnlag for det.

– Så er det jo ikke bare Team Urbis som har deltakere som har hatt roller i forberedelsen. De fleste av teamene som deltok i konkurransen har vært involvert på forskjellig vis, sier Njaa Aschim.

Haukeland sier Team G8+ har fått mye støtte både fra øvrige deltakere i arkitektkonkurransen og fra andre arkitekter som kjenner seg igjen. Han sier det kan blir aktuelt å alliere seg med øvrige deltakere i arkitektkonkurransen om de velger å ta saken videre.