Arendal-firma vil konstruere flytende øy på Themsen. Det kan gi marinindustrien på Sørlandet flere bein å stå på

Under Arendalsuka i fjor åpnet næringsminister Monica Mæland den nye båthavna i Arendal.

i tillegg til brygger og småbåter, inneholder den et flytende badeanlegg med 25-meters svømmebasseng, garderober og selskapslokale designet, konstruert, testet og bygget av selskaper i Arendal-regionen som til daglig er mest involvert i marin- og offshoreindustrien.

Prosjektet var starten for Lite-House, et firma dannet av designerne og konstruktørene som var blitt hentet inn da havneopprustingen ble påbegynt i 2011.

Kan utløse tippemidler

Ennå er anlegget i Arendal det eneste anlegget firmaet har fullført, men interessen for å bygge lignende anlegg er stor, forteller markedssjef og påtroppende daglig leder Arild Hansen i Lite-House.

– Vi er involvert i et 40-talls prosjekter i inn- og utland. I en by i Nord-Norge har vi utarbeidet en forstudie for en eiendomsutbygger som skal sette opp et kombinert forretnings- og leilighetsbygg helt nede i havneområdet, og vil ha et anlegg i tilknytning til det. Der er det snakk om et flytende, oppvarmet 25-metersbasseng, garderober, badstu og restaurant, sier Hansen.