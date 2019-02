Nå starter forprosjektet av det nye regjeringskvartalet

Statsbygg har overlevert skisseprosjektet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og er nå i gang med forprosjektet for det nye regjeringskvartalet, melder de i en pressemelding.

Tidligere skisser er videreutviklet og konkretisert. Statsbygg melder også at de har satt opp en utstilling av regjeringskvartalet i 22. juli-senteret i Høyblokkens vestre paviljong.

Om forprosjekt og en ekstern kvalitetssikringsrapport får støtte fra de folkevalgte på Stortinget, vil byggestart skje i 2020, sier prosjektdirektør Knut Jørgensen i Statsbygg.

Slik vil det nye regjeringskvartalet se ut fra Youngstorget. Illustrasjon: Statsbygg

Men først skal de skadde bygningene etter bombingen i 2011, rives. Tidligere i år skrev TU at Statsbygg har inngått avtale med Veidekke om å rive R4 i regjeringskvartalet. I avtalen foreligger det også en opsjon om å rive Y-blokka. Statsbygg skriver at rivningen av R4 starter til våren, og deretter skal Y-blokken rives.

Mindre B-blokk

I fjor høst la Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) fram planene om nedjustering av kvartalet og den trinnvise utbyggingen under en pressekonferanse i regjeringskvartalet.

– Det har vi tatt hensyn til i skisseprosjektet. Den sydlige delen av B-blokken er redusert med ca. 7.000 m², og vi legger opp til en utbygging med tre byggetrinn. I første byggetrinn vil vi bygge kjeller, A-blokk og D-blokk og rehabilitere H-blokken, sier Jørgensen i pressemeldingen.

– Slik vi ser det nå lyser vi ut kontrakter for hvert bygg, inkludert kjelleren, i første byggetrinn, legger han til.

Ny konseptskisse for regjeringskvartalet.

Kostnadsramme ikke fastsatt

Til Aftenposten sier kommunikasjonsdirektør Pål Weiby at de gjør ulike tiltak med tanke på sikkerhet.

– Det legges opp til en sikkerhetssone med såkalt perimetersikring, som gjør at vanlige folk ikke kan kjøre inn. I tillegg blir det ulike innvendige sikringstiltak, sier han.

Kostnadsrammen for byggekostnadene er enda ikke fastsatt, og Weiby vil ikke gå ut med et beløp.

– Det jeg kan si er at det blir milliarder og med to tall foran milliard. Med andre ord et sted mellom 10 og 99, sier Weiby til Aftenposten.

Det nye regjeringskvartalet Byggherre: Statsbygg Arkitekt: Team Urbis består av Nordic - Office of Architecture, Haptic Architects, SLA,Bjørbekk & Lindheim, COWI, Aas-Jakobsen, Ingeniør Per Rasmussen, Rambøll, Asplan Viak, Scenario og NIKU, Norsam. Foreløpig tidsplan:

2018-2019 Skisse- og forprosjekt

2018-2019 Grunnarbeider/tilrettelegging S-tomta

2018-2020 Riving av R4 og Y-blokken

2020-2028 Detaljprosjektering og bygging

2023-2028 Innflytting (etter hvert som enkeltbygg blir ferdig) Brutto bygningsareal: Ikke avklart. Ca. 80.000 kvm nybygg over bakkeplan i skisseprosjektet. I tillegg kommer rehabilitering av eksisterende bygg.

Status: Skisseprosjekt er overlevert. Forprosjekt igangsettes

Kostnadsramme: Ikke fastsatt Kilde: Statsbygg.no