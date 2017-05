Nå kan Teslas soltak bestilles i Norge

For en tid tilbake lanserte Tesla solcellepanel som ser ut som takplater og legges nærmest i flukt med eksisterende tak, noe som gir et strømlinjeformet utseende.

Nå har Tesla åpnet for bestilling av solpanelene i Norge.

Bestillingen fungerer på samme måte som ved forhåndsbestilling av selskapets biler: Man betaler et refunderbart depositum og får tildelt en kølapp. Ved bestilling kan man velge mellom fire ulike utseender på taket. De øvrige detaljene avtales senere.

Leveringene vil i første omgang skje i USA, mens andre land må vente til neste år, melder teknologiselskapet.

Tesla kaller solcellene for soltak, nettopp fordi de er utformet for å likne på vanlige tak.

– Det er tilsvarende tilnærming som Tesla har hatt med bil. Du skal ikke måtte inngå kompromisser for å få generere bærekraftig energi på ditt eget tak, sier Even Sandvold Roland, kommunikasjonssjef i Tesla Norge, til Teknisk Ukeblad.

Mangler konkrete priser

Han sier at prisinformasjon for land utenfor USA kommer nærmere lansering i det enkelte markedet.

Ved å endre til leveringsland til USA på Teslas hjemmesider, kan man få et anslag over hvor mye det koster på det amerikanske markedet.

Elon Musk har tidligere uttalt at soltaket skal være billigere enn et vanlig tak – selv før det begynner å produsere elektrisitet. Reuters skriver at Tesla nå melder at soltakene vil bli dyrere enn vanlige tak, men at de gradvis vil betale ned seg selv gjennom lavere strømregninger.

Ifølge Reuters vil et tak på 1700 kvadratfot (omtrent 158 kvadratmeter) i sørlige California koste rundt 34.300 dollar (rundt 300.000 kroner), når man inkluderer statlige tilskuddsordninger.

Tesla melder at de selv vil stå for hele installasjonsprosessen, inkludert fjerning av gammelt tak. Hvordan dette vil gjøres i praksis er fortsatt ikke kjent.

Slik vil soltaket med jevnt design se ut, ifølge Tesla. Foto: Tesla Inc.

– Tåler hagl

I forbindelse med annonseringen har Tesla offentliggjort en sammenlikningsvideo av et fem centimeter stort hagl som skytes mot det Tesla kaller tradisjonelle taktegl og selskapets egne solenergiglass. Haggelet treffer steinen i 160 kilometer i timen.

Mens taksteinen knuser, holder selskapets egne herdede solenergiglass stand. Det er selskapets måte å illustrer hvor mye soltaket skal tåle. Soltaket skal kunne motstå klasse fire hagl, den kraftigste, ifølge Tesla.



Soltaket kommer med 30 års strømgaranti og værgaranti. Ytterligere spesifikasjoner, som virkningsgrad, er ikke kjent. Ifølge Fortune har SolarCitys teknologisjef Peter Rive tidligere uttalt at deres solcellepaneler vil ha en virkningsgrad på mellom 22 og 24 prosent. Det er i så fall høyere enn de fleste kommersielt tilgjengelige solcellene i dag.

Annonseringen kommer som følge av fjorårets oppkjøp av solcelleprodusenten SolarCity. Tesla har endret sitt navn fra Tesla Motors til Tesla Inc. De ønsker med det å ikke kun jobbe med elbiler, men med bærekraftig energi.

Powerwall-batteriene utgjør også et ledd i denne strategien.