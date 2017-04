Nå har studentene laget en enda raskere racerbil: Skal gjøre 0-100 km/t på snaue 2,1 sekunder

Elracerbilen «Eld» har 135 hestekrefter og skal gjøre 0-100 km/t på 2,1 sekund. Det er den sjette bilen i rekken som er utviklet ved NTNU.

Bilen er designet, utviklet og bygget av et team på 63 ingeniørstudenter ved NTNU i Trondheim.

Fredag ble bilen avduket i NTNUs største auditorium, R1.

De skal konkurrere i det de omtaler som verdens gjeveste motorsportkonkurranse for ingeniørstudenter, Formula Student.

– Målet er pallplass i årets konkurranse, fortalte teknisk leder Jens Mildestveit fra scenen rett før avdukingen.

Videreutvikling

Ifjor utviklet studentgruppen Nordens første elracerbil med firehjulsdrift, kalt «Gnist». Årets bil en en videreutvikling av denne og veier kun 175 kg – åtte kg lettere enn forgjengeren. Toppfart er 112 km/t.

De mener at forbedringene vil presse ned 0-100-tiden til 2,1 sekunder - mot 2,2 i fjor.

– Du kjenner det ganske godt når du sitter i bilen, fortalte Glenn Flø Karlsen fra scenen. Han er én av to tekniske leder i teamet.

Syv masteroppgaver

Teamet består av studenter fra 13 forskjellige studieretninger. Alle årstrinn er representert i teamet og det skrives også totalt syv masteroppgaver på årets bil.

Som Teknisk Ukeblad tidligere har omtalt er racerbilbyggingen nå blitt et eget fag på NTNU. Studentene som er med på prosjektet får 15 studiepoeng, som teller mot ingeniørgraden.

– Det er ikke til å legge skjul på at de siste ukene har det vært veldig mye jobb, hvert fall de siste dagene, fortalte Karlsen fra scenen rett før avdukingen.

De fortalte videre at bilen først sto på hjulene klokken 22:10 kvelden før avdukingen.

Skal bygges om til førerløs bil

NTNU Revolve sikter også på å bygge en helautonom racerbil som skal delta i Formula Student Driverless i 2018.

Bakgrunnen er at det i år skal det for første gang konkurreres i en klasse for førerløse biler i Formula Student Germany (FSG).

Planen til Revolve er å bygge om «Eld» for å delta i denne klassen