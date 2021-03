Nå er verdens største batteriferge i drift

Klokka 08.00 ble verdens største batterielektriske ferge satt i ordinær rutetrafikk.

Kaptein Svein Erik Waksaas og administrerende direktør Øyvind Lund i Bastø Fosen inviterte første bilfører om bord på kake og litt forsiktig korona-tilpasset feiring.

– Dette er en veldig stor dag for oss. Endelig er vi i gang med å elektrifisere Norges travleste fergesamband, sier Øyvind Lund til TU.

Foreløpig er det lading kun på en side av fjorden og ferga må derfor gå hybrid i noen måneder.

Tre elektriske

Om 11 måneder skal tre ferger seile de 5,67 nautiske milene (10,5 km) over Oslofjorden helelektrisk uten utslipp og til stor grad autonomt. Alle de nye fergene vil ha installert autonomisystemet til Kongsberg Maritime.

Jomfruturen til MF Bastø Electric skjer seks år og to uker etter jomfruturen til Norleds batteriferge MF Ampere. Det var verdens første helelektriske ferge som krysset Sognefjorden mellom Lavik og Oppedal på E39 den 15. februar 2015.

MF Bastø Electric Lengde: 139,2m Bredde: 21m Kapasitet: 200 biler eller 24 lastebiler Passasjerer: 600 Batterikapasitet: 4.300 kWh Hastighet: 12,5-13 knop Overfart: 30 minutter Avstand: 5,67 NM Avganger: 20–24 avganger mellom Moss-Horten daglig Jomfrutur: 1. mars 2016

MF Ampere har plass til 120 biler og 399 passasjer og har seilt en distanse som tilsvare om lag åtte ganger rundt ekvator. MF Bastø Electric kan ta med 200 biler eller 24 lastebiler og 600 passasjerer. Batterikapasiteten på Bastø Electric er på 4,3 MWh, som er litt mer enn fire ganger så stor som på Ampere.

Batteriledelse

I løpet av de seks årene har Norge tatt en ledende posisjon innen elektriske og hybride ferger og vil i løpet av 2022 være opp i rundt 70 ferger.

På verdensbasis er 331 skip og fartøy utstyrt med batterier for enten elektriske eller hybrid drift og ytterligere 180 fartøy under bestilling. Litt over 200 av dem seiler eller skal benyttes i Norge.

Bastø Fosen er i gang med ombygging av Bastø IV til elektrisk drift ved Westcon i Ølen. Den skal være klar til elektrisk seilas i juli. I september tar Bastø VI turen til Rogaland og Westcon for elektrifisering.

MF Ampere: Lengde: 80,8 meter Bredde: 20,8 meter Kapasiteter: 120 biler Passasjerer: 360 Hastighet: 10–12 knop Overfart: 20 minutter Avstand: 1,67 NM Avganger: 34 mellom Lavik-Oppedal daglig Jomfrutur: 15. februar 2015

Moss-Horten er Norges mest trafikkerte fergestrekning. Fergene mellom Moss og Horten frakter hvert år 3,8 millioner passasjerer og 1,8 millioner kjøretøy.

I Horten er Ferrycharger ladetårn fra Stemman allerede montert og kan overføre helt opp i 9 MW høyspent. Under ordinær lading vil effekten være på 7,2 MW.

Utbygging av strømnettet til kai er i gang også i Moss og skal være klart like over sommeren. Foreløpig seiler derfor Bastø Electric hybrid ettersom ladingen kun skjer i Horten.

Modning

Bastø Electric er bygget ved Sefine-verftet i Tyrkia. Bastø Foen har bygget alle sine nye ferger i Tyrkia, også de to nyeste, Bastø IV og Bastø VI, som blir elektriske.

Statens vegvesen fikk kritikk for ikke å legge mer vekt på miljø da fergekontrakten på Moss-Horten ble lagt ut på nytt anbud i 2014 med tildeling i desember samme år. Kontrakten gjelder fra 2017–2026. Bastø Fosen var eneste tilbyder og vant med tre nye ferger med GE dieselmotor.

Da ble det argumentert med at batteriteknologien heller ikke var moden. Det er den nå og batteriene er til gjengjeld produsert og levert av Siemens Energy i Trondheim, som også står for alt det elektriske om bord,

Klimagevinst etter sju måneder

Siemens Energy har i forbindelse med batteriproduksjonen og debatt om miljøpåvirkning gjennomført en livsløpsanalyse.