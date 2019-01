Minst 75.000 husstander er strømløse etter uværet

Mer enn 75.000 husstander har vært strømløse de siste to dagene, etter at vinden har blåst trær over linjene. Fremdeles står om lag 2000 kunder uten strøm onsdag.

De siste dagene har uvær og kraftig vind ført til en rekke problemer på Vestlandet, Sør-Norge og Midt-Norge. Vinden har blåst flere trær over veier og strømlinjer. Dette har ført til både trafikkproblemer og strømbrudd.

Så mange som 75.000 husstander har vært uten strøm i løpet av de siste to dagene, ifølge et estimat fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Mange av Eidsiva Energis kunder i Hedmark og Oppland har opplevd strømbrudd, og nærmere 23.000 av deres kunder har blitt berørt i kortere eller lengre perioder i løpet av natt til onsdag. Fremdeles sto 2.000 kunder uten strøm onsdag ettermiddag.

– Vi har satt inn to helikoptre som befarer linjene i Hedmark, der det har vært flest feil. Det gjør det enklere å lokalisere utkoblingene slik at bakkemannskap raskt når fram. Jeg håper og tror vi har fått fikset opp i dette i løpet av ettermiddagen, sier kommunikasjonsansvarlig Ragnhild Børresen Abrante hos Eidsiva Energi til NTB.

Forbruket kan reduseres med inntil 90 prosent: Vi bruker altfor mye strøm

Strømmen tilbake

Tirsdag kveld og natt til onsdag ble over 40.000 av Hafslunds kunder i Oslo, Akershus og Østfold berørt av strømbrudd.

Trær som blåste over linjer, førte til strømbrudd spesielt på Romerike. Ved 12-tiden onsdag var imidlertid strømmen tilbake.

– Alle har nå fått tilbake strømmen med unntak av noen få som har en lavspentfeil, altså den siste linjen inn i husstanden. Dette gjelder ikke mange, og vi har satt inn ekstra beredskap for å rette opp feilene, sier kommunikasjonssjef Morten Schau i Hafslund Nett til NTB.

Han legger til at han regner med at lavspentfeilene vil være rettet opp i løpet av dagen.

Også kraftselskapet BKK på Vestlandet har slitt med strømbrudd, og på det meste var 12.000 av deres kunder rammet. Onsdag ettermiddag var drøyt 120 husstander fortsatt uten strøm.

Strømmen kan forbli dyr helt til våren: Men oljeprisen faller kraftig

Nordisk storm

Også i Danmark og Sverige har det blåst kraftig, og vinden har medført store problemer, både strømbrudd og trafikkproblemer. I Sverige står 100.000 personer uten strøm etter stormen Alfrida, ifølge Aftonbladet.

Både Øresundsbroen og Storebæltsbroen ble natt til onsdag stengt for trafikk på grunn av været.

På sistnevnte bro mistet seks passasjerer livet onsdag morgen da et lyntog ble truffet av deler av et annet tog og måtte bremse kraftig på broen over Storebælt. 16 personer ble skadd. Det blåste kraftig i området da ulykken skjedde.

Like før klokken 12 var biltrafikken åpnet i østlig retning, mens trafikken mot vest fortsatt er stengt.