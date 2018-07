Ministeren refser bilprodusentene for å være trege med elbiler

Det går sent med elbilens utbredelse i Tyskland. Nå etterlyser den føderale samferdselsministeren, Andreas Scheuer, handling fra bilindustrien.

Dagens planer er rett og slett for trege, sier han til nyhetsbyrået DPA. Han mener annonserte planer om å introdusere nye elbiler i 2020 og 2022 er for sent.

Behovet for nye elbiler er stort her og nå, og det trengs elektriske utgaver av alle kjøretøyklasser, mener han. Endringene i mobilitet skjer raskt.

– I Tyskland gjør vi alltid alt 130 prosent, men kansje en 95-prosent-løsning også er greit, slik at vi får oppleve produkter raskt, sier Scheuer.

Utålmodig

Samferdselsminister Andreas Scheuer syns bilindustrien somler med elbiler. Foto: Michael Lucan/CC BY SA 3.0

Det er nå et år siden bilindustrien, politikere og offentlige instanser hadde sin «Diesel Summit» i Tyskland. Her ble man enige om å forbedre byluften gjennom bedre avgassrensing, og at bilindustrien skulle lansere alternative drivlinjer og mobilitetsløsninger som er interessante for mange brukere.

Scheuer er imidlertid utålmodig, og ønsker at endringene skal skje raskt. Han påpeker at det bare er mulig å tjene penger om man er innovativ.

BMW, Mercedes-Benz og Volkswagen har alle elbiler i dag, men bare i småbilsegmentene. Andre segmenter kommer først i 2020 og senere.

Scheuer har tidligere sagt at han er overrasket over at produsentene bruker så lang tid på å ta ansvar for utslippsjuks.

Lite har skjedd

Ett år etter diesel-møtet, har lite skjedd i praksis, skriver Automobilwoche. Det kommer fremdeles nye beskyldninger om at bilindustrien jukser med utslippsmålinger, og det er lite som tyder på at dieselmotoren får mulighet til å gjenoppbygge sitt gode navn og rykte med det første.

Selv om antallet elbiler har økt betraktelig i Tyskland siden den gangen, er det fremdeles snakk om småtteri.

Tyskland har som mål å ha én million elbiler på veiene innen 2020. Ingenting tyder på at de vil klare å oppnå dette målet.

Tyskland har også diskutert om høye utslipp fra dieselbiler kan løses med ettermontert renseutstyr. Det er ingen løsning på dette i sikte, og heller ikke avklart hvem som eventuelt skulle måtte betale for noe slikt.

Mistenker nytt juks

Nylig ble det for øvrig kjent at EU-kommisjonen mistenker at bilindustrien forsøker å manipulere de nye utslippstestene som har blitt innført delvis på grunn av dieselskandalene som har rammet tysk bilindustri.

De hevder å ha funnet ut at bilprodusentene oppgir for høye CO2-tall, slik at det skal bli enklere for dem å oppnå reduksjoner senere.