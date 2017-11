Miljødirektoratet ble nektet Yme-beregninger: Ikke deres bord, mener oljemyndighetene

Da Yme-feltet skulle bygges ut forrige gang, endte det med skroting av hele plattformen før den var blitt tatt i bruk.

Nå ber SV om at Olje- og energidepartementet skroter den kommende utbyggingsplanen for prosjektet. De mener det er galskap å skulle bygge ut Yme for tredje gang.

Etter at Teknisk Ukeblad skrev om Miljødirektoratets vurdering av den nye tilleggsutredningen for utbyggingen – som de omtaler som mangelfull – reagerer SV med å kreve at norske myndigheter avviser hele utbyggingsplanen.

– Det er galskap å bygge ut Yme, spesielt i lys av Goliat, sier SVs stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski til Teknisk Ukeblad.

Også Olje- og energidepartementet har kommet på banen i saken: De mener at Miljødirektoratet krever mer informasjon enn det de strengt tatt trenger.

Frykter enda en runde

Bakgrunnen er at Miljødirektoratet var tydelig skuffet over oljeselskapet Repsols såkalte tilleggsutredning i forbindelse med de nye planene.

Særlig pekte direktoratet på hemmelighold av en rapport som belyser samfunnsøkonomiske virkninger av utbyggingen, samt det de kaller for en mangelfull utredning av kraft fra land.

Kari Elisabeth Kaski i SV mener at Olje- og energidepartementet må avvise utbyggingsplanen.

– Feltet må ikke bygges ut. Dette er forsøkt bygget ut to ganger, med store kostnader og tap for fellesskapet.

– Får vi enda en slik runde nå, vil staten gå på enda større tap. Og det Repsol har lagt fram er utrolig lite tillitvekkende. Det gir næring til mistanken om at dette ikke vil bli lønnsomt for Norge, ifølge stortingsrepresentanten.

Høyre: – Generelt positive

Det er dog ikke alle på Stortinget som er enig med henne. Tina Bru, en av Høyres representanter i energi- og miljøkomiteen sier til Teknisk Ukeblad at hun ikke er spesielt overrasket over SVs holdning til Yme.

– De sier nei til alle utbygginger nå, og har endret politikken sin veldig der den siste tiden, sier Bru.

Hun sier for øvrig at det er et politisk mål å utnytte det som er kjente og tilgjengelige ressurser på sokkelen så lenge det er lønnsomt.

– Det må også gjelde på Yme, mener jeg. Det er bra at man kan få lønnsomhet i noe, selv om prosjektet ikke akkurat har en veldig fin forhistorie, sier Bru.

– Dessuten vet vi vet også at ting som ikke har vært lønnsomt før, nå er lønnsomt, på grunn av helt andre priser i næringen. Generelt er jeg positiv til å se på muligheten for dette.

Hun mener ikke nødvendigvis at Miljødirektoratet har krav på de samfunnsøkonomiske vurderingene som hemmeligholdes.

– Det hører nok hjemme i en PUD (plan for utbygging og drift, red.anm), sier Bru.

OED: Ikke Miljødirektoratets ansvar

Ifølge Arbeiderpartiets representant Hege Haukeland Liadal, er hun i utgangspunktet positiv til Yme. Samtidig mener hun at operatører og selskap må finne seg i at alle felt vurderes både i et økonomisk og miljølønnsomhetsperspektiv.

Hun krever åpenhet.

– Det er uutholdelig at direktoratet ikke får tilgang til vesentlige opplysninger på de ulike felt. Dette kaster en skygge over oljebransjen som jeg ikke liker, sier hun.

Olje- og energidepartementet ser lyst på at det kommer nye Yme-planer.

– Departementet er positiv til at det kan skapes verdier fra Yme gjennom en ny utbygging, sier kommunikasjonssjef Ole Berthelsen.

Han peker på at konsekvensutredningen for Yme New Development har vært gjenstand for en offentlig høring.

– Konsekvensutredningen er en integrert del av plan for utbygging og drift. Vi har ikke fått utbyggingsplanen til behandling ennå, ifølge Berthelsen.

Han mener at de sentrale delene av en investeringsanalyse ikke skal være en del av konsekvensutredningen, men av utbyggingsplanen. Dette gjelder også lønnsomhetsberegninger, ifølge kommunikasjonssjefen.

Han sier at Miljødirektoratet ikke har noe ansvar for beregninger av lønnsomhet av et oljefelt.

– Miljødirektoratet har en viktig rolle rundt å belyse om konsekvensutredningen er slik at utredningsplikten er oppfylt når det gjelder det ytre miljø. Men de har ikke ansvar for beregninger av lønnsomhet og ringvirkninger ved utbygginger på norsk sokkel, sier han.