MF Ytterøyningen: Tar ut batterier neste uke

Foreløpig er det bare Kripos og kriminalteknikere som har vært nede i batterirommet til Norled-fergen.

Hele denne uka har Norled sammen med verftet Westcon og leverandørene Westcon Power & Automation og Corvus jobbet sammen med Sjøfartsdirektoratet med å planlegge hvordan de skal gå fram med undersøkelser og å ta ut batteriene.

Hittil har de bare hatt politiets bilder å forholde seg til.

Dårlig tid

– Det er fortsatt mye strøm på batteriene. Vi må tenke på sikkerheten først og fremst. Det er store skader og løse gjenstander strødd ut over, sier kommunikasjonssjef Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet til TU.

Han har imidlertid tro på at de ganske raskt kan finne årsak til brannen når de først får tilgang til batteriene.

– Vi har dannet oss et godt bilde av situasjonen og omstendighetene om bord i forkant av brannen, blant annet etter intervjuer, sier Aarhus.

Neppe systemfeil

Han sier at det viktigste de må finne ut av er om det er snakk om en systemfeil eller en enkelthendelse knyttet til dette ene fartøyet.

DETTE ER SAKEN Norled-fergen MF Ytterøyningen fikk brann i batterirommet på kvelden, torsdag 10. oktober. Den ble raskt slukket me det innebygde anlegget. Fredag 11. oktober, 11–12 timer etter brannen, skjer det en eksplosjon i tilknytning til batterirommet. Ingen personer ble skadet. MF Ytterøyningen ble ombygget til batterihybrid drift i juni 2019. Kontraktpartner: Westcon Power & Automation. Batterileverandør: Corvus Energy.

– Vi er veldig utålmodige, og vet at hele bransjen er det. Men så langt har vi ikke funnet noe som tyder på at det er risiko for brann på andre batterifartøy.

Sjøfartsdirektoratet sendte ut en sikkerhetsmelding med to punkter:

Batteriinstallasjoner til enhver tid være tilkoblet for å sikre tilgang til alarmsystemer og feilkilder

Alle rederier som har fartøy med batteriinstallasjoner bes om å gjennomføre en ny risikovurdering knyttet til farene ved mulig gassutvikling ved en brann/hendelse med batteriinstallasjonene

Vannkjølt

Batteriene om bord på MF Ytterøyningen var de første av typen Orca ESS med vannkjøling. De ble typegodkjent av DNV GL tidligere i år.

MF Ytterøyningen Bygget: Fiskerstrand Verft 2006 Design: Mulit Maritime Lengde: 49,8 meter Bredde. 14 meter Passasjerer: 160 Biler: 38 (PBE)

Sjøfartsdirektoratet har ingen formening om at brannen kan være knyttet til at dette var de første i sitt slag som er installert om bord på noen ferge.

Batteripakken var på totalt 1.980 kWh. Til sammenlikning har batterifergen Ampere 2 x 500 kWh batteripakke.

Markedsdirektør i Corvus, Halvard Hauso, sier til TU at de ikke kan si noe om brannårsaken kan være knyttet til svikt i i det væskekjølte systemet eller kan ha andre årsaker.

Feil i battericeller eller manglende kjøling, kan føre til overoppheting, såkalt «thermal runaway». Det kan i sin tur føre til brann. Batteristyringssystemer skal normalt kunne kutte forbindelsen til skadde celler og batterimoduler.

Siemens-problem

Også Siemens fikk problemer med kjøling på noen av sine første leveranser fra den nye batterifabrikken i Trondheim.

– Det dreier seg om et fåtall moduler med avvik i noen deler som dermed ga lekkasjer, sa kommunikasjonssjef Stian Thorsrud i Siemens til TU.

Batteriene var av de første som ble produsert på den nye fabrikken til Siemens på Sluppen i Trondheim. Den offisielle åpningen av fabrikken ble foretatt av statsminister Erna Solberg mandag 28. januar.

Underleveranse

Modulene med lekkasjeproblemer ble imidlertid produsert for over et halvt år siden, før fabrikken var ferdig automatisert.

– Det var noen av de første modulene vi satte sammen. Det viste seg at det var avvik på deler fra en underleverandør, sa Thorsrud.