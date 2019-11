MF Ytterøyningen: Nærmer seg årsak til brann og eksplosjon

Det er fortsatt flere teorier om hva som utløste brannen i batterirommet på MF Ytterøyningen og hva som skjedde etterpå.

Både Norled og Sjøfartsdirektoratet er enige om at det ikke er noe galt med batterier som system, men at det dreier seg om en enkelthendelse.

Dette er saken Norled-fergen MF Ytterøyningen fikk brann i batterirommet på kvelden, torsdag 10. oktober. Den ble raskt slukket med det innebygde anlegget. Fredag 11. oktober, 11–12 timer etter brannen, skjer det en eksplosjon i tilknytning til batterirommet. Ingen personer ble skadet. MF Ytterøyningen ble ombygget til batterihybrid drift i juni 2019. Kontraktpartner: Westcon Power & Automation. Batterileverandør: Corvus Energy.

– Vi jobber med å komme til bunns i den utløsende årsak og videre hendelsesforløp. Før vi har to streker under svaret, ønsker vi ikke å spekulere, sier teknisk direktør Sigvald Breivik i Norled til TU.

Heller ikke Sjøfartsdirektoratet sitter med noen klar formening om årsak, men regner med at svarene kommer snart.

Møte

Tirsdag skal det være et møte med alle berørte parter, det vil blant annet si politiet, Kripos, Sjøfartsdirektoratet, Norled, Westcon Power & Automation, Westcon Yard, Corvus Energy og DNV GL.

MF Ytterøyningen ble levert fra Fiskerstrand Verft i 2006. Foto: Fiskerstrand Verft

Senioringeniør Kolbjørn Berge i Sjøfartsdirektoratet håper møtet vil bringe dem nærmere en konklusjon.

– Dokumentasjon og bevis må gjennomgås til vi sitter igjen med rotårsak, sier Berge.

Så langt er det ikke framkommet noe som skulle tilsi at andre ferger eller skip med batterisystemer må gjøre strakstiltak. I så fall ville Sjøfartsdirektoratet straks gått ut med det.

MF Ytterøyningen Bygget: Fiskerstrand Verft 2006 Design: Multi Maritime Lengde: 49,8 meter Bredde. 14 meter Passasjerer: 160 Biler: 38 (PBE)

Enkelthendelse

– Selv om det ikke er systemfeil, kan resultatene av undersøkelsene om brannårsaken og eksplosjonen medføre endringer eller tilpasninger av regelverk og retningslinjer som gjelder installasjon og bruk av batterisystemer fra enten oss eller DNV GL, sier Berge til TU.

Han er veldig fornøyd med alle de involverte partenes innsats for å komme til bunns i problematikken.

– Det er full transparens og ingen som holder tilbake informasjon. Vi er spesielt glade for at det er norsk leverandør av batterisystemet og ikke et lite utenlandsk firma som bare oppgir et telfonnummer. Her er det partnere som kjenner hverandre og har godt samarbeid, sier Berge.

Ingen strakstiltak

Norled har hittil fem ferger med batterisystem, en under bygging og en til ombygging. I lys av ulykken på MF Ytterøyningen har de vurdert om det skulle være behov for tiltak, men ikke funnet grunn til det.

Fiskerstrand Verft leverte fergen i 2006. Den ble i våres bygget om til hybrid drift ved Westcon Yard i Ølen. Westcon Power & Automation hadde kontrakt på ombyggingen, med Corvus Energy som underleverandør av batterier.

MF Ytterøyningen ligger ved Westcon Verft i Ølensvåg. Foto: Sjøfartsdirektoratet

Vannkjølt

Batteriene om bord på MF Ytterøyningen var de første av typen Orca ESS med vannkjøling. De ble typegodkjent av DNV GL tidligere i år.

Senioringeniør Sverre Eriksen i DNV GL opplyser til TU at de jobber tett med Corvus for å finne årsak.

– Vi er like interessert i å finne ut av det så raskt som mulig som alle andre, sa Eriksen til TU for en drøy uke siden.

Sjøfartsdirektoratet har ingen formening om at brannen kan være knyttet til at dette var de første i sitt slag som er installert om bord på noen ferge.

Sikkerhetsmelding

Sjøfartsdirektoratet sendte mandag etter brannen ut en foreløpig sikkerhetsmelding i samråd med batteriprodusenten Corvus. Der påpekes det at alle batteriinstallasjoner på skip til enhver tid må være tilkoblet for å sikre tilgang til alarmsystemer og feilkilder.

Foto av dekk til ferga MF Ytterøyningen, tatt torsdag 10. oktober etter batteribrannen. Foto: Bergen Brannvesen

I sikkerhetsmeldingen oppfordres også til ny risikovurdering knyttet til farene ved mulig gassutvikling ved en brann/hendelse med batteriinstallasjonene.

Batteripakkene om bord på ferga var frakoblet da det oppsto røykutvikling og brann torsdag kveld. Brannen ble slokket, men fredag morgen oppsto det en eksplosjon i batterirommet.

Corvus Energy påpeker at det er svært viktig at slukkeprosedyrer følges og at det tas kontakt med serviceavdelingen deres for veiledning om det oppstår uavklarte situasjoner.