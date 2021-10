Mens B-52 oppgraderes for å holde ut i nesten 100 år, gjøres B-21 klar for sin første flygning

22. november er det 33 år siden stealthbomberen B-2 Spirit ble rullet ut av Northrops fabrikkhall ved Palmdale i California og vist fram for offentligheten for første gang.

Nå begynner det å nærme seg en tilsvarende seremoni for etterkommeren. Den heter B-21 Raider.

Seks år etter at Northrop Grumman ble tildelt oppdraget med å bygge en ny generasjon strategiske bombefly, begynner de første prototypene å ta form.

Flygende vinge

Northrop Grumman gikk i oktober 2015 seirende ut av konkurransen om LRS-B-programmet («Long Range Strike Bomber») der motstanderne var et team bestående av Lockheed Martin og Boeing.

Nøyaktig hvordan flyene ser ut, er det kun de innvidde som vet, men illustrasjonene som er delt av det amerikanske luftforsvaret viser en flygende vinge-design ikke fullstendig ulik B-2 Spirit.

B-2 Spirit ble rullet ut av hangaren og vist fram offentlig for første gang 22. november 1988. Foto: US Air Force

Etter at B-2 og B-1B Lancer er faset ut innen 2040, vil B-21 fortsatt i ha selskap av et annet strategisk bombefly som ikke akkurat har lavsignatur.

I september ble det klart at det er Rolls-Royce-motorer som skal bidra til at B-52H Stratofortress kan fly til ut på 2050-tallet. Da vil maskinene ha vært operative i nærmere 100 år.

Fem testfly på fabrikken

Flyvåpenminister Frank Kendall ga en oppdatering på B-21 Raider-programmet under sin åpningstale på Air, Space and Cyber-konferansen i regi Air Force Association i september.

Her opplyste han at de nå har fem testfly under bygging på det kjente anlegget USAF Plant 42 i Palmdale nord for Los Angeles i California.

Andre ledere fra USAF og Northrop Grumman ga også relativt selvsikre kommentarer som indikerer at programmet skrider fram omtrent som planlagt og at testfasen er i ferd med å starte.

Overfor Defense One har USAF bekreftet at det kommer til å bli en offentlig seremoni rundt B-21, men at det ennå ikke er bestemt om dette blir i tilknytning utrulling av første eksemplar eller den første flygninga.

Da B-2 ble vist fram i 1988, var det foran 500 innbudte gjester og 50 journalister, ifølge reportasjen Erik Tandberg skrev i Teknisk Ukeblad (se faksimile). I tillegg var det rundt 200 sikkerhetsvakter som passet på at ingen fikk se flyet bakfra, mens tidsskriftet Aviation Week fintet ut luftforsvaret ved å ta bilder fra lufta i en innleid Cessna.

B-2 ble operativt i 1997 og det første bomberaidet utført over Kosovo i 1999.

Teknisk Ukeblad 12. januar 1989.

I løpet av neste år

Tidligere er det anslått at jomfruferden med B-21 Raider vil finne sted i midten av 2022, etter at den opprinnelig var berammet til sent i 2021. Den viktige milepælen «critical design review» (CDR) ble passert i 2018.

I sommer slapp US Air Force en ny illustrasjon av B-21 akkompagnert av et faktaark. Her opplyses det at de er i rute til å ta i bruk de første av minst 100 fly på midten av 2020-tallet. Noen mer nøyaktig tidfesting av når de ser for seg å oppnå første operativ evne (IOC) finnes foreløpig ikke. Budsjettet tilsier en gjennomsnittlig anskaffelseskostnad på 639 millioner 2019-dollar per fly.

Northrop Grummans partnere i B-21-programmet er blant andre Pratt & Whitney, Janicki Industries, Collins Aerospace, GKN Aerospace, BAE Systems og Spirit Aerosystems.

Bombeflyet har fått sitt navn etter «Doolittle Raiders» som 18. april 1942 gjennomførte et overraskelsesangrep på Japan med 16 B-25 Mitchell bombefly.

Flytestinga kommer til å skje fra Edwards Air Force Base i California, mens det er flystasjonen Ellsworth i Sør-Dakota som blir hovedbasen for de nye bombeflyene.

Et B-2 Spirit tar av fra flystasjonen Whiteman i Missouri, like øst for Kansas City. Foto: Master Sgt. Miguel Lara

Her har de i dag B-1B Lancer stasjonert. Etter at de 17 mest brukte og vedlikeholdskrevende flyene nå er faset ut, består flåten av 45 fly.

Startet under andre verdenskrig

B-21 har aner tilbake til andre verdenskrig da Northrop bygde testmodeller i skala 1:3 i forbindelse med utviklinga av bombeflyet Northrop XB-35.

Formålet med N-9M var å ta fram flytestdata for å kunne beregne ytelsen og styrbarheten på XB-35, hvis første prototyp fløy i 1946. Den endelige konfigurasjonen på N-9MB hadde for eksempel slots og flaps i vingens for- og bakkant og kombinert balanse- og høyderor, «elevon», som ble overført til XB-35.

Mens XB-35, og YB-49 med turbojetmotorer, ble kansellert, var mye av arven med videre da B-2 Spirit ble utviklet på 80-tallet. Datakraften som da var tilgjengelig tillot å designe dette med et mer moderne fly-by-wire-system som stabiliserte flyet med aktivt virkende kontrollflater.

Dessverre gikk det fjerde og siste Northrop N-9M-flyet tapt i en ulykke, som også kostet flygeren livet, i april 2019.

Det siste gjenværende Northrop N-9M havarerte i 2019. Foto: Bernardo Malfitano

Den første flygende vingen med jetmotorer var for øvrig tyske Horten Ho 229, som det ble produsert tre prototyper av andre verdenskrig var over. Det første testflyet fløy første gang 1. mars 1944, umotorisert.

Oppgraderer B-52H

24. september ble det klart at Rolls-Royce har gått til topps i den såkalte CERP-konkurransen (Commercial Engine Replacement Program) som dreier seg om å remotorisere den rundt 60 år gamle B-52H-flåten.

Når opp til 76 slike fly skal ha nye motorer, blir det fort en anselig størrelse på kontrakten. B-52 har som kjent åtte motorer. Rammeavtalen dreier seg om 650 motorer (608 pluss 42 i reserve) og kan være verdt totalt 2,6 milliarder dollar.

Norske F-16 og F-35 i formasjon med et B-52H. Foto: Public Domain

Motorene skal, selvsagt, bygges på amerikansk jord, på en nylig oppgradert Rolls-Royce-fabrikk i Indianapolis.

F130 er den militære versjonen av BR700-familien som BMW og Rolls-Royce utviklet på 1990-tallet og som USAF i dag benytter i sine E-11 Bacn, basert på Bombardier Global 6000 og C-37, basert på Gulfstream V.

CERP-konkurransen har som mål at nye motorer skal være 40 prosent mer effektive enn dagens TF33-motorer fra Pratt & Whitney. Det er flere oppgraderinger underveis på bombeflyene, blant annet ny glasscockpit og nye sensorer.

De første to fulloppgraderte B-52-flyene skal etter planen være klar i løpet av 2025 og deretter starter testing på bakken og i lufta. Målet er at de første flyene skal være operative i 2028 og at oppgraderingsjobben på hele flåten er ferdig i 2035.

Etter dette vil det være mulig å holde flåten operativ til ut på 2050-tallet. Det yngste av disse flyene ble ferdig på Boeings fabrikk i Wichita så tidlig som 22. juni 1962.

I oktober for ni år siden ble det markert at dette flyet, 61-040 som er ett av totalt 74 operative aktive H-modeller, hadde vært stasjonert i nøyaktig 50 år på flystasjonen Minot i Nord-Dakota, seks mil rett sør for grensa til Canada.