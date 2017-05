Mannen som hacket en Fiat Chrysler Jeep, advarer: – Alle biler lar seg hacke

Selvkjørende biler er ventet å bli en viktig del av hverdagen vår i løpet av få år.

De er ventet å bedre trafikksikkerheten, spare oss for tid og gi mindre kø på veiene.

Men med selvkjørende biler kommer det også utfordringer. Det viste den amerikanske hackeren Charlie Miller da han og kollega Chris Valasek hacket seg inn på Fiat Chryslers Jeep.

Demonstrasjonen førte til at 1,4 millioner biler ble tilbakekalt.

Ikke vanskelig nok

Denne uken, 10. og 11. mai, er Miller på Paranoiakonferansen i Oslo for å vise hva han gjorde for å ta kontroll over både radio, bremser, vindusviskere, girkasse og styring av bilen.

Det legendariske hacket var ikke et tilfeldig gutteromshack. Det var ett, av totalt tre grupperinger, som har fjernhacket en bil med det resultat at de kunne kontrollere bilen fysisk.

– Chris Valasek og jeg jobbet med Jeephacket i litt over to år på vår egen fritid, forteller Miller til Teknisk Ukeblad.

De andre grupperingene var store forskningsgrupper som bestod av ti eller flere deltakere.

– Dette er ikke noe en tenåringsgutt kan få til fra gutterommet. Det var vanskelig arbeid, men det burde være enda vanskeligere, sier Miller.

Kan gi dødelig utfall

Se for deg at du sitter kjører på motorveien. Plutselig legger bilen seg mot venstre og kjører i full hastighet rett ut av veien og utfor et stup.

Det er mulig.

– Det var det vi ønsket å vise. Hacking er mulig, og det kan ha fatale følger, sier Miller.

Selv om han selv kun har hacket en bil fra merket Fiat, mener han det trolig er akkurat like enkelt hos andre bilmerker.

– Vi har ikke nok data til å si om noen biler er enklere å hacke enn andre, men det er ingen grunn til å tro at Fiat sine biler er noe enklere å hacke enn andre biler, sier Miller.

Må komme i gang

Dagens biler har allerede mange selvstyringsegenskaper, og det vil komme flere.

Miller er ikke imot disse egenskapene, men er svært opptatt av at man må ta forholdsregler.

– Selvkjørende biler har mer kontakt med omverden enn gamle, manuelle biler, og kan dermed fungere som mål for både terrorister og andre som ønsker å ramme noen, sier han.

Og legger til at selv om hacking ikke er noe stort problem per i dag, gjør innføringen av flere og flere selvkjørende biler at vi allerede ligger bakpå når det kommer til sikkerhetsarbeid.

– Vi må komme i gang med sikkerhetsarbeidet så raskt som mulig for å forhindre hacking i fremtiden, sier han.

Løsningene finnes allerede

Ifølge Miller vil det aldri være mulig å bygge biler det er umulig å hacke.

– Ingenting er umulig å hacke, heller ikke biler, sier han.

Det som derimot er mulig, er å bygge biler som er svært vanskelige å hacke.

– Og det fine med det er at teknologien allerede finnes. Vi kan allerede svært mye om nettsikkerhet på datamaskiner og biler er på sett og vis bare veldig enkle datamaskiner, sier han.

– Sånn som ting ser ut i dag, hvordan vil trusselbildet for hacking av biler se ut om ti år?

– Bilene vil være enda mer tilkoblet nettet og ha flere selvdrevne egenskaper enn de har i dag. Det vil sendes langt mer data frem og tilbake mellom biler og mellom biler og infrastrukturen. Denne type kommunikasjonen åpner i utgangspunktet opp for flere angrep, sier han.

Og legger til:

– Jo mer selvstyrende bilene blir, jo flere systemer være det mulig å ta kontroll over for en god hacker. I utgangspunktet vil bilene derfor bli mer sårbare enn i dag. Derfor må vi jobbe aktivt for å gjøre dem enda sikrere mot angrep.