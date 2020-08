Luftambulansens «flygende laboratorium» har vært i lufta for første gang

Et eget helikopter som blir dedikert til forskning og utvikling.

Det blir det viktigste verktøyet for Stiftelsen Norsk Luftambulanse i arbeidet med å forbedre luftambulansetjenesten og ta fram ny teknologi og nye løsninger.

Utviklingshelikopteret er det første serieproduserte eksemplaret av Airbus Helicopters H145 med den nye femblads hovedrotoren. Det ble typesertifisert av europeiske luftfartsmyndigheter (Easa) i juni, og tidligere i sommer fløy det for første gang.

Til Norge om en måned

Dette er ikke bare vesentlig for den norske lanseringskunden, men selvsagt også for den tyske produsenten som vier en del oppmerksomhet til jomfruferden som fant sted ved fabrikken i Donauwörth, nordvest for München.

Etter det Teknisk Ukeblad får opplyst, er planen nå å hente helikopteret i uke 40, det vil si i månedsskiftet september/oktober, men dette er avhengig blant annet av covid 19-utviklinga.

Mens det fortsatt er Airbus-testpiloter som flyr helikopteret, befinner det seg på tysk register. Men når helikopteret om en måneds tid setter kursen for Gardermoen, der Norsk Luftambulanse har sin tekniske base, kommer det tilsynelatende til å ta i bruk igjen registreringen LN-OOA.

Ifølge stiftelsen er det nå en rekke spesifikke flytester som skal gjennomføres med det installerte tilleggsutstyret, blant annet for alle tabletholdere, radaren, kommunikasjonssystemer og cockpitkamera.

Planlegger oppgraderinger

H145 ble tidligere betegnet som EC145 T2, som kom for seks år siden, og er basert på BK 117 som tyske Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB) og japanske Kawasaki utviklet på slutten av 70-tallet.

Den mest synlige endringen på H145 sammenlignet med EC145/BK 117, er den innkapslede halerotoren. En såkalt Fenestron-halerotor som også H135-helikoptrene har.

Da T2 kom, var det med den nye Safran Arriel 2E-motoren som yter cirka 20 prosent mer effekt enn Arriel 1E2 som EC145 opprinnelig ble levert med på slutten av 90-tallet.

Den fremste nyvinningen på nye H145 er altså en ny hovedrotor med fem blader og som bidrar til forbedret løfteevne. Her er nyttelastkapasiteten økt med 150 kg til totalt 1.905 kg.

Norsk Luftambulanse AS har allerede bestilt deler slik at de kan å oppgradere samtlige av dagens åtte T2-helikoptre med den nye hovedrotoren. Planen er at dette skal skje på deres tekniske base, men det er foreløpig usikkert når og hvor lang tid modifikasjonen vil ta.

Dedikert testplattform

Bakgrunnen for at det er bestilt et slik utviklingshelikopter, er at datterselskapets helikoptre flyr på oppdrag for staten og dermed ikke er tilgjengelig for denne type prosjekter som stiftelsen jobber med.

Det nye helikopteret blir en plattform for å teste eksempelvis nye løsninger for å fly i marginalt vær, mer effektive metoder for berging i vanskelige forhold og terreng og CT-skanner. Stiftelsen har beskrevet sitt nye helikopter som et «unikt, flygende laboratorium for framtidas pasienter».

Nye H145 ble lansert på Heli-Expo i Atlanta i fjor, og Airbus har brukt to prototyper med den nye hovedrotoren under testing rundt om i verden. For snart et år siden ble det ene testhelikopteret satt på prøve i Andesfjellene da det landet på toppen av Aconcagua i Argentina (6 961 moh.) Før dette var helikopteret testet i Spania for medium høyder og i kaldt klima i Finland.

Mens det første ambulansehelikopteret trolig kommer til Norge i starten av september, kommer det en passasjerversjon neste år. Dette er en ACH145 som er bestilt til forskningsskipet/luksusyachten Rev Ocean.