Wärtsilä, Höegh LNG og flere andre partnere skal utvikle teknologi som kan plasseres om bord på en FSRU og omdanne ammoniakk til hydrogen. NH3 blir energibærer og batteri for H2. Höegh LNG har i dag 10 FSRU-er for mottaksanlegg for LNG (flytende naturgass). Illustrasjon: Höegh LNG