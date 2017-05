Limtre er godt egnet til høye bygg - tåler fullt brannforløp og slukker av seg selv

Interessen for større trebygg har vært økende de siste årene. I Bergen ble verdens høyeste trehus åpnet i desember 2015, og i Brumunddal planlegges et trebygg som skal slå den tidligere rekorden.

Men hver gang det skal føres opp større bygg i tre, reises spørsmål om brannsikkerhet.

I den forbindelse har Sweco, i samarbeid med Norsk Limtreforening, testet brannforløpet i større limtrekonstruksjoner.

Slukket av seg selv

Resultatene er gode.

– Branntester viser at limtrekonstruksjoner kan dimensjoneres til å opprettholde bæreevnen gjennom et fullstendig brannforløp, sier Even Andersen i Sweco, som har utarbeidet rapporten.

Testene viste at limtre tåler et fullstendig brannforløp og at det finnes friskt limtre bak det forkullede skallet. Foto: Sweco

Testene ble utført av SP Fire Research i Trondheim. Her ble 45 x 45 centimeter tykke limtresøyler satt fyr på i en enorm ovn.

De tre limtresøylene ble instrumentert med temperaturfølere og undersøkt gjennom en standard ISO-brann i 90 minutter og etterfølgende avkjølingsperiode.

– Søylene fortsatte å forkulle også etter at brannen var over, men forkullingen stanset opp av seg selv etter hvert som temperaturen sank i ovnen, forklarer Andersen.

Tåler fullstendig brannforløp

Da brannen var helt slutt og forkullingen stoppet opp ble søylene undersøkt nøye.

Det viste seg at rundt syv centimeter av hver side var forkullet.

Innenfor dette var trevirket intakt.

– Vi har vurdert resultatene fra testen opp mot et fullstendig brannforløp og slår fast at funksjonskrav til hovedbæresystem i brannklasse 3 og 4 kan tilfredsstilles, sier Andersen.

Og utdyper:

– Bærekonstruksjonen står gjennom hele brannforløpet uten at du er avhengig av at det aktivt slukkes av sprinkleranlegg eller slukkeanlegg.

Avstand mellom bjelkene

Limtre produseres ved å lime lameller av konstruksjonsvirke sammen til en bjelke.

Når bjelkene så benyttes som bæresystem blir de plassert såpass langt fra hverandre at en brennende limtrebjelke ikke kan smitte over på en annen.

– Man plasserer søyler og bjelker i en struktur med avstand mellom bærepunktene. På denne måten vil ikke en søyle som brenner, eller har brent mye, klare å underholde brannen på en nabosøyle. Dermed brenner brannen ut av seg selv, forklarer Rune Abrahamsen i Norsk Limtreforening.

De syv ytterste centimeterne av treet ble forkullet, innenfor var treet intakt med god bæreevne. Foto: Sweco

Limtre forveksles av mange med massivtre, Abrahamsen understreker at disse to produktene har svært ulike brannegenskaper.

– Massivtre baserer seg på store plater og skiver, som når det brenner kan smitte over på naboskiva og underholde en brann mye lengre, forteller Abrahamsen.

Han mener limtre derfor egner seg bedre til høye bygg enn massivtre.

– Det vil jeg tørre å påstå. Det er ikke gjort noen vellykkede tester som viser at du kan bruke massivtre uten gips eller andre tiltak. Limtre derimot behandles ikke på noen måte, det er bare tre, og brannen i treet slukker seg selv, sier han.

Som stål og betong

Med resultatene fra de nye testene mener Abrahamsen det er rom for å sammenlikne limtre med andre byggematerialer.

– Med den kunnskapen jeg sitter på mener jeg at det er like trygt med limtre som stål og betong, sier han.

Og viser til at dette ble bekreftet under et planleggingsmøte i forbindelse med det nye Mjøstårnet i Brumunddal.

– Der fortalte brannmannskapene på møtet at de følte seg like trygge på å gå inn i en konstruksjon av limtre som andre bygg, uten å bekymre seg for at bygget vil rase sammen, sier han.