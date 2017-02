I april starter byggingen av verdens høyeste trehus - i Brumunddal

Da planene for byggingen av verdens høyeste trehus i Brumunddal ble presentert for knappe to år siden var planen å bygge et 66 meter høyt hotell som skulle stå ferdig i 2018.

Denne uken kunne byggherre og investor Arthur Buchardt fortelle at byggestart for det spektakulære bygget, som vil smukke seg med verdensrekorden "verdens høyste trehus", har byggestart 1. april.

Og at planen er endret.

Bygget vil nå bli 80 meter høyt, hele 30 meter høyere enn "Treet" i Bergen som åpnet for et drøyt år siden.

Må unngå sjøsyke

Mjøstårnet, som skal inneholde 18 etasjer, vil bestå av butikker, kontorer, hotell og leiligheter.

Det vil bestå av en kombinasjon av limtre og massivtre. Men for å få opp byggets tyngde, og unngå svingninger i de øverste etasjene, vil det i tillegg bli støpt inn betongdekker i de seks øverste etasjene.

– Vi er helt avhengige av å få bygget tungt nok for å unngå at folk bli sjøsyke i de øverste etasjene når det er mye vind, forteller Rune Abrahamsen.

Han er administrerende direktør i Moelven Limtre, som leverer materialene til det nye tårnet.

– Det var vi som leverte modulene til "Treet" også, forteller Abrahamsen.

Men legger til at byggingen av det nye rekordbygget vil skjer på en litt annen måte.

Bergens-huset hadde verdensrekorden: Nå vipper dette bygget Norge av pallen

Bygget består av 18 etasjer, der de øverste seks etasjene har betongdekker for å unngå svingninger. Foto: Moelven Limtre AS

Delvis plassbygget

"Treet" består av et bæreverk i limtre og prefabrikerte moduler fra Moelven.

– Mjøstårnet vil ha den samme bærekonstruksjonen i limtre. Men her blir både vegger og innvendige rom bygget på byggeplassen, forteller Abrahamsen.

De to metodene har begge både fordeler og ulemper.

– Ved prefabrikasjon sparer man en god del tid, men man får færre frihetsgrader, sier han.

Men legger til at flere andre elementer i bygget, som fasaden, produseres på fabrikk og monteres på byggeplassen.

– På denne måten får man effektivt og raskt lukket trekonstruksjonen og beskytter byggeplassen mot vær og vind, forklarer han.

Mister ikke bæreevnen

Det stilles ofte spørsmål om brannsikkerhet når det bygges høye bygg i tre. Abrahamsen forsikrer om at dette er noe de har jobbet mye med.

– Når bygg er så høye som det Mjøstårnet skal bli stilles det krav om at byggene skal kunne motstå brann i 90 minutter, og at de skal stå gjennom et fullstendig brannforløp. Vi har gjort tester på limtrekonstruksjoner, som de som skal brukes her, og ser at limtre skiller seg vesentlig fra massivtre, forteller han.

Testene har vist at materialet forkulles av brann, men at det ikke forringer materialenes bæreegenskaper.

– Testene viser at når du brenner store limtredimensjoner så vil du fremdeles finne friskt tre innenfor det forkullede treet etter en brann. På denne måten mister ikke bygget sin bæreevne, og bygget står gjennom hele brannforløpet, forklarer Abrahamsen.

Slås ikke med det første

Det er ikke bare Norge som konkurrerer om tittelen verdens høyeste trebygg for tiden.

I 2017 skal nemlig Brock Commons stå ferdig. En 53 meter høy studentblokk i tre på University of British Colombia i Vancouver, Canada.

Og i Wien planlegges 84 meter høye HoHo Vienna.

Abrahamsen tror likevel ikke Mjøstårnet vil miste tittelen med det første, når det åpnes i starten av 2019.

– Jeg tror det vil ta tid før noen slår rekorden, men jeg håper jo at noen kommer og slår den etter hvert, sier han.

Og legger til at han håper det høye trebygget vil inspisere andre til å bruke tre når det bygges andre steder i landet.

Les også: Syvetasjes trebygg føres opp uten en eneste spiker

Det grønne skiftet

For investor Arthur Buchardt er det derimot langt flere grunner til å bygge Mjøstårnet enn for å slå en verdensrekord.

Buchardt forteller at et av hovedmålene hans er å vise at det er mulig å bygge så høye og kompliserte bygg i tre.

– Dette er mitt svar til politikernes oppfordring om å bygge mot det grønne skiftet, sier han til Teknisk Ukeblad.

Og stedet han har valgt, nemlig Brumunddal, er ikke tilfeldig.

– Ringsaker kommune er den kommunen i verden med mest kompetanse og trematerialer til byggebransjen. Ikke minst er beliggenheten en viktig del i miljøtankegangen, da alle materialene til bygget er kortreiste og kommer fra en radius på cirka to mil, forteller han.

Om alt går etter planen skal bygget åpnes 01.03.2019, klokken 19.

– Hvorfor klokken 19?

– Det er en fin tid. Det er jo da Dagsrevyen starter.