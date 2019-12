Lastebilsjåfør omkom i ulykke mot tog: Havarikommisjonen mener veiens vinkel kan være årsaken

Torsdag 29. november 2018 kjører en stor Mercedes lastebil ned den svingete veien mot Bjøråneset planovergang, mellom Atna og Koppang. Det er et tynt lag med snø på veien, men det store kjøretøyet er godt skodd for vinterføre, og selv om vi befinner oss i en av årets mørkeste måneder er det fremdeles lyst ute klokken to på formiddagen.