Lanserer elbilhjemmelading til fastpris

Det norske elbilsalget fortsetter i høygir, noe som medfører at flere nordmenn kjøper løsninger for hjemmelading.

Danske E.ON ønsker seg en bit av dette markedet, og lanserer nå hjemmelading til fastpris. Hybrider (opptil 12 kWt batteri) betaler 299 kroner, mindre elbiler (batteri opptil 44 kWt) betaler 549 kroner, mens større elbiler (batteri over 44 kWt) betaler 799 kroner i måneden for tjenesten. Det betyr at et abonnement med Nissan Leaf koster 549 kroner per måned, mens du må ut med 799 kroner i måneden for å lade en Tesla.

Kunden må også betale en startpris på knappe 19.000 kroner for E.ONs egen lader og installasjon av den.

Pakken inkluderer i tillegg en servicepakke, samt lading i E.ONs nordiske ladenettverk. Selskapet har ambisjon om å bygge 20 hurtigladestasjoner på minst 150 kW ved 20 YX-stasjoner i Norge. Nettverket, som totalt vil bestå av rundt 180 hurtigladestasjoner i Europa, skal stå klart i 2020. Selskapet har også planer om å investere mer i et offentlig nettverk i Norge.



– Svært populært i Danmark

I praksis må kunden betale for strømmen til sitt strømselskap, for å så få det refundert av E.ON i ettertid.

– Vår intelligente ladestasjon leser av strømforbruket til kunden hver måned, og vi betaler tilbake dette, sier Karen Marie Jensen, kommunikasjonssjef i E.ON, til TU.

Hun forteller at deres tilsvarende produkt i Danmark er svært populært.

– I Danmark er vi den førende ladeoperatøren, og størstedelen av våre kunder har flat rate-avtalen, sier hun.

Det danske selskapet forteller at motivasjonen for å tilby produktet er at elbilisten skal få en lettest mulig hverdag.

Slik fremstiller E.ON sin hjemmeladeboks. Foto: E.ON

– Må hurtiglade mye for at det skal lønne seg

Christina Bu, generalsekretær i Norsk Elbilforeningen, mener imidlertid at forbrukere bør tenke seg godt om før de går inn i slike abonnementsløsninger.

– Vi synes det er bra at det testes ut nye løsninger for lading og betaling. Men fra et forbrukersynspunkt er dette en pris som innebærer at du skal hurtiglade mye for at det skal lønne seg, forteller hun.

– Vi regner at en gjennomsnittlig elbilist bruker 200-250 kroner i måneden på strøm til elbilen sin med hjemmelading. Da er det i alle fall 300 kroner igjen å hurtiglade for. E.ON har ikke begynt å sette opp hurtigladere i Norge enda, de bør kjappe seg med det, sier Bu.

Hun mener produktet vil være mest aktuelt for enkelte kunder som kjører mye.

Smart ladeboks

Jensen forteller at de nå jobber med å bygge ut sitt norske nettverk.

– I prisen får man også en intelligent og sikker ladeboks som oppdateres løpende, samt lading i hele Norden. Det er vanskelig å finne en gjennomsnittspris, noen bruker mer mens andre bruker mindre. Det er en dagspris på mindre enn 18 kroner, som er rimelig med tanke på at man kan lade ubegrenset samtidig som man har adgang til vårt nordiske nettverk, sier Jensen.

Laderne E.ON tilbyr kommuniserer via et sim-kort til et sentralisert kontrollsenter. På den måten skal selskapets teknikere kunne styre og feilrette fra fjernt hold. De skal også kunne tilpasse boksen til ulike brukere, for eksempel dersom man kjøper ny elbil med andre ladespesifikasjoner.

Effektbasert tariff

Jensen i E-ON forteller også at de ønsker å knytte til seg større bedrifter, for å bygge opp ladestasjoner som kan benyttes av flere enn bare bedriftens ansatte.

– E.ONs hjemmeladingskunder vil kunne bruke disse ladestasjonene kostnadsfritt, men også andre elbilister skal kunne bruke dem mot betaling. Slike avtaler skal være gunstige for bedriften vi inngår avtale med, sier kommunikasjonssjefen.

NVE ønsker å innføre en effektbasert tariff hvor man betaler for effekt i nettleien. Det kan potensielt få utslag for effekthungrige elbileiere. Jensen forteller at de jobber for at en slik omlegging av strømprisen ikke skal få utslag for deres fastpriskunder.

– Både våre offentlige ladere og hjemmeladeren er fremtidssikret for en situasjon med fleksible tariffer. Vi sikrer at en svingende strømpris ikke får utslag for våre fastpris-kunder, sier hun.