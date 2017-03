Nå kommer Fortum og Clever med ultrahurtig lading i Norge

Nå får bensinstasjoner i YX-kjeden ladestasjoner, og følger dermed i fotsporene til både Circle K og Shell.

Samtidig melder Fortum at de skal bygge neste generasjons hurtigladere med inntil 350 kilowatt mellom Oslo, Stockholm og Helsinki.

At de danske ladeoperatørene Clever og E.ON som har inngått ladeavtale med en norsk aktør har vært kjent en stund, men ikke med hvem. Nå er det altså klart at det er snakk om YX-kjeden.

Med seg har de hurtigladere som leverer minst 150 kilowatt ved 20 YX-stasjoner.

Clever-sjef Mads Harder-Lauridsen fortalte om planene til Teknisk Ukeblad under elbilkonferansen Nordic EV Summit forrige måned, men det var da ikke klart hvem de skulle samarbeide med i Norge.

Roma til Trondheim

– Vi bygger et paneuropeisk nettverk. Det kommer til å kreve rundt 450 ladestasjoner, sa Mads Harder-Lauridsen til Teknisk Ukeblad.

Mads Harder-Lauridsen, økonomisjef og forretningsutvikler i Clever. Foto: Marius Valle

Dette skal gjøre det mulig å kjøre fra Roma til Trondheim i elbil, utelukkende ved å lade på Clever og E.ONs ladesteder.

Dette skal være en premium-tjeneste, hvor ladestasjonene er i rene og opplyste områder. Nettverket skal bestå av ladere som leverer fra inntil 150 til 350 kilowatt.

150 kilowatt-laderne som installeres kan modulært oppgraderes til 350 kilowatt ved behov.

Ladestedene skal settes opp langs de viktigste transportkorridorene i Europa.

Ladere til de største norske byene

Det kommer ultrahurtig lading ved YX-stasjoner. Foto: Trond Gram

I Norge skal det tilbys ladere som knytter de store byene sammen, fra Oslo til Kristiansand, Stavanger, Bergen og hele veien til Trondheim, ifølge pressemeldingen. Ladestasjonene skal installeres i perioden 2018 til 2020.

Clever og E.ON er for øvrig i utgangspunktet konkurrenter i hjemlandet, men har gått sammen for å utvide utenfor Danmark.

Thor Kristian Korsvold, administerende direktør i YX Norge sier i pressemeldingen at de tror fremtidens portefølje kommer til å bestå av en rekke nullutslippsalternativer, og at de nå kommer til å tilby den beste ladeløsningen ved sine stasjoner.

YX-stasjonene eies av Uno-X-gruppen, som igjen eies av Reitan-gruppen. Uno-X har allerede inngått partnerskap med NEL og Praxair om å etablere hydrogenfyllestasjoner ved 20 lokasjoner i Norge.

Fortum bygger 350 kilowatt fra Oslo til Stockholm

I en pressemelding melder Fortum Charge & Drive, det finske selskapet som er Norges største ladeoperatør, at de også bygger et nettverk av ladere med 150 til 350 kilowatt ladeeffekt.

Konseptet skal som det danske gjøre det mulig å kjøre mellom europeiske byer, men i stedet for sør-nord blir dette øst-vest, fra Oslo til Helsinki.

Jan Haugen Ihle, leder i Fortum Charge & Drive. Foto: Fortum

– Dette betyr at elbilen vil bli bil nummer en for enda flere. Å gjøre det mulig for elbilister å lade bilene sine raskere blir veldig viktig for den videre utbredelsen av elbiler, sier leder Jan Haugen Ihle i Fortum Charge & Drive Norge i en pressemelding.

De skriver at nettverket er myntet på den neste generasjonen elbiler med lang rekkevidde, som er ventet å komme på markedet neste år.

De første fire Fortum-ladestasjonene som kan levere høy effekt bygges i løpet av året.

Fortum har 1200 ladere i Norden, med 450 50 kilowatt-ladere. Mesteparten av Fortums ladere, over 900 av dem, er installert i Norge.