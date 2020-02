Kystruten tilbake til start – bestiller to nye skip i Tyrkia

Havila Kystruten skal fra 1. januar 2021 trafikkere kystruta Bergen-Kirkenes med fire skip.

To er allerede under bygging ved Tersan-verftet i Tyrkia og skal overleveres høsten 2020. Havila Kystruten har fått forsikring om at byggingen av disse to skipene er i rute.

De to andre skipene skulle bygges i Spania. Verftet Barreras fikk økonomisk trøbbel og måtte i fjor terminere kontrakten.

Dermed kom Havila Kystruten i en fryktelig tidsklemme. Den kommer de ikke ut av, men byggingen av skip tre og fire blir nå overlatt til Tersan.

Starter fra scratch

Ifølge en pressemelding fra Havila Kystruten skal de to siste skipene leveres mot slutten av 2021.

Selve byggingen begynner i løpet av noen uker. Tersan skal ha kapasitet nok.

To påbegynte skrog står igjen i Spania. De blir ikke overført til Tyrkia. Det tyrkiske verftet får imidlertid en viss stordriftsfordel av å fortsette med samme type skip og utstyr. Dermed kan det spares både tid og penger.

Finansiering

Per Sævik sier til TU at han ikke ønsker å gå inn på prosessen rundt det spanske verftet.

– Jeg uttaler meg ikke noe ut over det som står i pressemeldingen, sier Sævik.

Havila Kystruten opplyser i meldingen at de til tross for den uavklarte situasjonen med det spanske verftet Barreras har kapital og lånetilsagn som gjør at alle de fire skipene på Tersan er fullfinansierte.

Ifølge pressemeldingen skal Tersan levere de to første skipene slik at de skal være klare til å settes i rute etter planen i 2021.

Leier ikke Hurtigruteskip

Ettersom de to siste skipene ikke blir klare før 2022-sesongen, må Havila Kystruten leie skip midlertidig. Rederiet har tidligere opplyst til TU at de er ute og sjekker i markedet og at det skal være flere aktuelle skip.

Hurtigruten AS opplyser til TU at det er helt uaktuelt for dem å leie ut to av sine skip til den nye konkurrenten på strekningen Bergen-Kirkenes.

– Ingen av våre fristilte skip er til leie. De skal bygges om settes i cruisetrafikk langs kysten. Det er allerede åpnet for passasjerbooking, fortalte kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege til TU i forrige uke.