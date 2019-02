Kranlekterne klare til å heve Helge Ingstad, men bølger kan forsinke bergingen enda mer

Hevingen vil ta fem-seks dager, og for å kunne starte jobben, må værutsiktene være bra nok for hele perioden. Som tu.no skrev i helgen, er slike luker sjeldne på denne tiden av året.

– Det må være under en halvmeter sjø og ingen kastevind. Det er noen værmeldinger som viser at det kan bli noen dønninger onsdag, og det skaper en liten usikkerhet, sier kommunikasjonsrådgiver Elisabeth Sandberg i Forsvarsmateriell søndag ettermiddag.

En beslutning om å gå i gang kan bli tatt mandag morgen eller formiddag.

– Er det tilstrekkelig værvindu, starter vi, sier Sandberg.

Kranlekteren Gulliver forlot Hanøytangen søndag morgen og var i ferd med å fortøye ved KNM Helge Ingstad ved 15-tiden søndag. Også kranlekteren Rambiz var da ved havaristen og skulle fortøye så snart Gulliver hadde gjort det.

Nedsenkbar lekter

Gjennom helgen har Sjøforsvaret, Forsvarsmateriell og bergingsselskapet BOA mobilisert fartøy og utstyr som trengs for å være klar til å starte bergingsoperasjonen.

Hevingen gjennomføres ved at kranfartøyene Gulliver og Rambiz legges ved fregatten. Den tømmes for diesel i utsatte områder, og deretter blir den gradvis heist opp. Planen er videre å få KNM Helge Ingstad over på den store, nedsenkbare lekteren Boabarge 33, som så skal heves.

Etter å ha blitt tømt for farlig utstyr, blant annet ammunisjon, skal fregatten fraktes til Haakonsvern på lekteren. Først da blir det klart om fregatten skal repareres eller skrotes.

Kostbar operasjon

Bergingen har blitt anslått til å koste over en halv milliard kroner, og prisen øker ettersom arbeidet har blitt forsinket. Etter det TV 2 erfarer, stiger kostnaden med minst 3 millioner kroner per dag med utsettelse.

Fregatten KNM Helge Ingstad har ligget i Hjeltefjorden i Hordaland etter at den kolliderte med oljetankeren Sola TS torsdag 8. november

Fregatten kostet 4 milliarder kroner.