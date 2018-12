Kongsberg er nær enda en avtale verdt flere milliarder kroner i Qatar

For ni måneder siden ble det klart at Kongsberggruppen er i ferd med å inngå den største enkeltkontrakten i konsernets mer enn 200 år lange historie.

Selskapet skal levere blant annet fjernstyrte våpenstasjoner og tårn for rundt 15 milliarder kroner til Qatar.

Det ligger an til å bli mer norsk forsvarsteknologi i Qatar: Nasjonen har planer om å kjøpe luftvernet Nasams fra USA.

Et viktig steg mot endelig kontraktsignering ble tatt i forrige uke, da amerikanske myndigheter godkjente salg av missiler.

Amraam og radar

Her vil hovedleverandøren av Nasams («Norwegian/National Advanced Surface Air Missile System») være Kongsbergs amerikanske partner gjennom 50 år, Raytheon.

Det amerikanske utenriksdepartementet har godkjent et slikt salg, noe Kongsressen ble informert om 27. november, kommer det fram i ei melding fra Defense Security Cooperation Agency (DSCA), som er en del av forsvarsdepartementet.

Skarpskytingsøvelse med Nasams II på Nordmela i 2016. Foto: Jonas Christie / Forsvaret

Her gjelder det 40 AIM 120C-7 Amraam-missiler med tilhørende utstyr og softwaren til AN/MPQ-64F1-radaren. Dette er komponenter i luftvernsystemet som må selges fra myndighet til myndighet, såkalt «Foreign Military Sales» FMS.

Også når Kongsberg er hovedleverandør, kreves det amerikansk godkjenning før de Raytheon-produserte missilene kan selges. Resten av luftvernet kan selges direkte fra produsenten («Direct Commercial Sales», DCS), noe som også vil skje her.

Større potensial enn antatt

Qatars planer om å anskaffe Nasams ble kjent da Kongsberg la fram 2. kvartalsrapporten i august. Der opplyses det at Raytheon har signert en intensjonsavtale for leveranse av luftvern med en total potensiell verdi på 2 milliarder dollar (cirka 17 milliarder kroner).

Konsernsjef Geir Håøy opplyste på presentasjonen, ifølge E24, at et slikt prosjekt vil gi rundt 30 til 40 prosent av kontraktssummen til Kongsberg. Det betyr at luftvernsalget til Qatar har et potensial på rundt 5-7 milliarder kroner.

Dette kommer på toppen av det som allerede ligger an til å bli en enorm leveranse til samme land.

I tillegg til tårnløsningene innbefatter avtalen med Qatar også leveranse av integrerte digitaliserings- og kommunikasjonsløsninger for kjøretøyene, Cortex C5I. Foto: Kongsberg

Kongsberg skal levere fjernstyrte tårn og våpenstasjoner til det kommende kjøretøyprogrammet Al Rayyan. Her snakker vi om utstyr til hele 490 pansrede personellkjøretøy (PPK) i en avtale som kan være verdt så mye som 15 milliarder kroner de kommende åtte årene. Det blir konsernets desidert største kontrakt noensinne, og det kommer til involvere 170 norske underleverandører.

I forbindelse med detaljering og sluttforhandlinger har Kongsberg justert opp den potensielle verdien med opp mot fem milliarder kroner.

I Qatar-programmet skal Kongsberg Defence & Aerospace levere den fjernstyrte våpenstasjonen Protector RWS og det nyutviklede ubemannede tårnet MCT-40 («Medium Caliber Turret») til kjøretøy fra franske Nexter Systems.

Qatar og India

Det har vært stor pågang etter Nasams det siste året.

Når kontrakten med Qatar eventuelt signeres, blir dette i så fall den femtende nasjonen som tar luftvernet i bruk.

Komplette systemer er fra før kjøpt inn av Norge, USA, Finland, Nederland, Spania, Chile og Oman. I tillegg benytter Hellas, Sverige, Tyrkia og Polen Nasams-komponenter.

Høsten 2017 vant Kongsberg og Raytheon to eksportkontrakter på kort tid, til henholdsvis Litauen og Indonesia. I tillegg har Australia offisielt annonsert at de planlegger å anskaffe Nasams. Men det gjenstår forhandlinger direkte med Raytheon Australia og fortsatt en del testing før eventuell kontraktinngåelse, som er planlagt i 2019.

Nasams er modulært bygget opp og består av utskytningsenheter, såkalte «launchere», med missiler, kommando- og kontrollstasjoner, aktive radarer og passive elektrooptiske/infrarøde sensorer (EO/IR). Luftvernet er i kontinuerlig utvikling med stadig mer sofistikerte missiler, sensorer og kontrollstasjoner. Siste generasjon debuterer hos den nye brukeren Indonesia.

I sommer ble det kjent at også India forhandler med USA om kjøp av Nasams, der intensjonen blant annet er å utplassere batterier i New Delhi.