Den norske nanodronen Black Hornet er i dag i bruk i over 40 land. Nå er det klart at også Ukraina kan føyes til den lista:

Norge og Storbritannia går sammen om å anskaffe droner, inkludert reservedeler og opplæring for cirka 90 millioner kroner.

Ukrainske myndigheter har bedt om å få donert denne typen utstyr til bruk i kampen mot den russiske invasjonen.

– Dronen er globalt markedsledende og brukes til rekognosering og målidentifikasjon. Den er enkel å operere, etter forholdene robust, vanskelig å oppdage og særlig godt egnet for strid i urbane strøk, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram i ei pressemelding.

Britene var først

Dette er ikke droner som Norge eller Storbritannia henter fra egne lagre, men de bestilles fra Teledyne Flir som produserer dem på Eggemoen utenfor Hønefoss.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram testflyr en Black Hornet 3 da han bivånet signering av rammeavtale for slike droner verdt nesten en halv milliard kroner. Til høyre instruktør Anders Knutsen i Heimevernet, i bakgrunnen Christian Fekete, direktør for Teledyne Flir i Norge. Foto: Eirik Helland Urke

Bestillinga gjøres som et avrop innenfor rammeavtalen verdt inntil 475 millioner kroner som Forsvarsmateriell (FMA) inngikk med produsenten i juni.

Pengene hentes fra det britiskledede fondet som Norge har bidratt med 400 millioner kroner til.

Som Teknisk Ukeblad tidligere har omtalt, har Black Hornet lenge vært på lista over forsvarsmateriell britene vurderte å donere til Ukraina.

Britene var for øvrig de første som tok dronen i operativ bruk allerede for ti år siden i Afghanistan og ga den ganske kjapt hedersbetegnelsen «gamechanger» etter ilddåpen i skarpe operasjoner.

Nightfighter

Det vil også bli kjøpt inn anti-dronesystem for om lag 100 millioner av de norske midlene til fondet. Systemet som er valgt er anti-dronesystemet Nightfighter fra britiske SteelRock Technologies.

Steelrock Nightfighter er et bærbart system som gir beskyttelse mot droner gjennom effektiv jamming. Foto: SteelRock Technologies

Dette er et taktisk system som gir beskyttelse mot droner gjennom effektiv jamming. Systemet er særlig egnet for å beskytte mindre patruljer, artilleristillinger og andre viktige ressurser, skriver Forsvarsdepartementet.

– Norge og Storbritannia står fast ved at vi skal stå skulder-til-skulder med Ukraina. Disse banebrytende dronene vil bidra til å gi ukrainske soldater en viktig fordel når de kjemper for å forsvare landet sitt mot Putins brutale og uprovoserte invasjon, uttaler den britiske forsvarsministeren Ben Wallace i meldinga.

De to nasjonene har også samarbeidet om å donere rakettartilleri av typen M270 MLRS («multiple lauch rocket system») til Ukraina.

Mens det er britiske skyts som leveres til Ukraina, får britene erstattet disse med norske skyts som har stått lagret i 17 år og som trenger omfattende oppgradering. Tidligere i august varslet britene at de skal supplere den ukrainske hæren med flere M270.

Rett fra industrien

Den norsk-britiske dronebestillinga er et nytt eksempel på dreining fra overskuddsmateriell til at det bestilles forsvarsmateriell fra industrien myntet på Ukraina.

Et annet eksempel er det norske luftvernsystemet Nasams, som USA donerer i samarbeid med Norge. Representanter fra Pentagon opplyste sist fredag at planen nå er at to Nasams-batterier skal være på plass i Ukraina i løpet av to til tre måneder.

Norge har med dette donert våpen og utstyr til Ukraina direkte og indirekte i sju omganger.

Det dreier seg om fire tusen panservernraketter av typen M72 LAW, hundre luftvernmissiler av typen Mistral, 22 M109A3GN artilleriskyts med ti tusen 155 mm-granater og 14 pansrede kjøretøy av typen Iveco LAV 3.

I tillegg kommer altså tre M270 MLRS i samarbeid med Storbritannia og støtte til USA i deres donasjon av Nasams-luftvern og Black Hornet-droner.