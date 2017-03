I Tyskland risikerer lastebileiere 100.000 euro i bot for utslippsjuks. I Norge får de de kjøre videre med en enkel advarsel

I januar skrev Teknisk Ukeblad at stadig flere jukser med utslippene fra lastebiler.

Denne uken intensiverte Statens Vegvesen sitt arbeid for å få slutt på utslippsjukset, og i løpet av en uke ble 20 lastebilførere tatt med manipulasjonsutstyr på Svinesund.

– Det er helt tydelig at problemet er større enn vi var klare over. Jeg tror det vi har avdekket nå bare er toppen av isfjellet, sier fagleder i Statens vegvesen på Svinesund Øyvind Grotterød.

Kjempebøter i Tyskland

I Tyskland har det tidligere kommet frem at så mye som hver femte lastebil driver med utslippsjuks. Derfor er arbeidet for å forhindre juks intensivert betydelig.

Første gang en lastebilfører tas for juks i Tyskland får vedkommende en bot på 5000 euro.

– Dersom den samme personen tas i juks igjen kan vedkommende risikere bøter helt opp til 100.000 euro, forteller Grotterød.

Om samme lastebilsjåfør blir tatt i juks på grensen til Norge får vedkommende en mangellapp og beskjed om å reparere systemet når de kommer hjem.

De får altså kjøre inn i landet og utføre sitt ærend som planlagt, uten noen følger.

Denne boksen manipulerer bilen til å slukke alle varsellamper som viser at det er noe feil med eksosablegget. Foto: Statens Vegvesen

Høyere utslipp enn man tror

Manipulasjonen foregår ved at små svarte bokser blir koblet til bilenes styringsenheter. Boksene inneholder elektronikk som overstyrer varslinger fra bilens styringsenhet og som kutter rensingen av eksosen.

– Ved å koble til en sånn boks forsvinner varsellampene som viser at eksosen ikke blir rensa lenger. Dette fører til at man ikke trenger å skifte ut ødelagte eksosanlegg, noe som kan koste opp mot 200.000 kroner om man setter inn en liten boks som koster et sted mellom 150 og 200 kroner. Det er med andre ord store summer å spare på å jukse på denne måten, sier Grotterød.

Boksene gjør også at sjåførene slipper å tilsette AdBlue, en løsning som tilsettes motoren for å fjerne utslipp av nitrogenoksid (NOx).

Konsekvensene av manipulasjonen er først og fremst er langt større utslipp av partikler enn det bilene egentlig skal ha.

– I tillegg er det ødeleggende for alle de aktørene i transportbransjen som følger reglene, sier han.

Meningsløst uten bøter

At det er ødeleggende for lovlydige lastebilsjåfører er Geir A. Mo i Norges lastebileierforbund helt enig i.

– Dette gir et enda skjevere konkurranseforhold mellom de som følger reglene og de som ikke følger de enn vi har fra før av, sier han.

Mo er glad for at vegvesenet tar tak og intensiverer arbeidet for å ta de som jukser, men er svært skuffet over konsekvensene dette får for jukserne.

– Det er helt åpenbart for de fleste at en mangellapp og beskjed om å reparere elektronikken ikke er godt nok, sier han.

Og legger til:

– Når Vegvesenet nå oppdager hvor stort problemet er legger jeg til grunn at de kommer til å innføre et gebyr som virker, ellers er dette helt meningløst. '