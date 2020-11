I stedet for å la 115 superjumboer støve ned på bakken brukes de nå som fraktfly

I likhet med resten av luftfartsindustrien er Emirates hardt rammet av covid-19, og store deler av den enorme flåten langdistansefly står fortsatt på bakken.

Blant de parkerte flyene er hele 115 eksemplarer av verdens største passasjerfly, Airbus A380. Men nå har det dukket opp behov for noen av dem, som fraktfly. Eller «Airbus A380 mini-freighter» som Emirates SkyCargo kaller dem.

Dobbeltdekkeren har atskillig mindre lasterom enn eksempelvis Boeing 777 (se oversikt nederst i artikkelen), og har vanligvis kunnet frakte maksimalt 17 tonn, eller 8 tonn ved maksimal passasjerutnyttelse. Nå har flyselskapet optimalisert flyet slik at de er i stand til å frakte 50 tonn last i buken på flyet.

Dette er et svar på den økende etterspørselen etter flyfraktkapasitet, blant annet knyttet til behovet for å sende medisinsk utstyr hurtig til regioner som nå er midt inne i pandemiens andre bølge, skriver Emirates som i dag har stordelen av sine inntekter fra nettopp denne typen oppdrag.

Den første flygningen fraktet medisinsk utstyr fra Seoul til Amsterdam via Dubai.

Ny osloavgang søndag

Emirates kunngjorde resultatet for første halvår av regnskapsåret 2020-2021, som startet midt i den globale nedstenginga. Dermed er det blitt tap for første gang på over 30 år, et ganske saftig et også: 12,6 milliarder AED som tilsvarer over 31 milliarder kroner. Omsetninga har gått ned med 75 prosent til 29 milliarder kroner, og inntektene kommer i hovedsak fra selskapets cargodrift.

Emirates A380 frakter nå gods, ikke passasjerer. Foto: Emirates

Samtidig skriver flyselskapet at de tror på snarlig bedring i markedet når vaksiner er på plass. Fra søndag justerer de ruteprogrammet fra Oslo lufthavn Gardermoen fra to til tre ukentlige avganger. Den nye søndagsavgangen kommer i tillegg til de eksisterende tirsdags- og fredagsavgangene som ble åpnet igjen i august.

Emirates skriver at den ekstra avgangen øker kapasiteten med opp mot 50 tonn per uke, og påpeker at dette er gode nyheter for norske selskaper som er avhengig av eksport. De flyr nå fire fraktavganger i uken med ulike konfigurasjoner av Boeing 777, i tillegg til de tre passasjeravgangene. I flåten har selskapet blant annet 14 modifiserte B777-300ER der passasjerseter er fjernet fra økonomiklassen for å øke lastekapasiteten.

– Frakt har vært helt avgjørende for Emirates å kunne sette inn passasjeravganger igjen. Selv om verden på mange måter har stoppet opp, er det mange norske virksomheter som er avhengig av å fortsette å eksportere både laks og annet gods, i tillegg til at vi er avhengig av import av både medisiner og mat, sier Terje Grue, norgessjef i Emirates.

Siste eksemplar

I oktober var det 13 år siden A380 ble satt i drift første gang, men siste eksemplar nærmer seg allerede slutten på produksjonslinja.

I sommer ble skrogdelene til det siste eksemplaret, med serienummer MSN 272, fraktet med bil inn fra Saint-Nazaire på den franske vestkysten til Airbus-fabrikken «Jean-Luc Lagardère» ved Toulouse-Blagnac lufthavn. Dette skal etter planen leveres til Emirates i 2021.

Å avslutte A380-produksjonen ble besluttet et år før koronaepidemien, selv om dette blant annet har medført at et selskap som Air France framskyndet utfasing.

Etter lange forhandlinger endte det i februar 2019 med at Emirates reduserte sin A380-bestilling fra 162 til 123 fly og erstattet disse 39 A380-ene med å bestille 40 A330-900 og 30 A350-900. Da hadde ikke Airbus lenger noen ordrereserve å snakke om for A380, og dermed heller ikke grunnlag for å opprettholde produksjonen.

A380s jomfruferd fant sted 27. april 2005, mens den første kommersielle flygingen var Singapore Airlines flyging fra Changi til Sydney 25. oktober 2007.

Som vanlig i denne bransjen skjedde idriftsettelsen noe forsinket. Vi skal ikke påstå at testprogrammet var på hæla, men uansett var det først senere samme år at airbusingeniørene fikk anledning til å teste flyet i frosttåke. Hvor bedre å dra da enn Gardermoen?

Dermed var det duket for A380s første norgesbesøk. Den 11. desember 2007 landet et av produsentens testfly på Oslo Lufthavn.

I løpet av 13 års drift har flytypen ikke hatt noen fatale ulykker. Men det vært nære på. Den mest kjente hendelsen skjedde 4. november 2010 da Qantas Flight 32 nødlandet etter at en av motorene eksploderte og forårsaket store skader på flyet. TU traff kapteinen på flygingen, Richard de Crespigny, i 2018.