Airbus prøvde seg på en slags flyfeiring – midt oppe i flere kriser

Flyprodusentene har lang tradisjon for å feire runde tall. Det var en selvfølge at da Airbus kunne levere ut passasjerfly nummer 10.000 i A320-familien sist fredag, var dette en milepæl som måtte markeres.

Omstendighetene var imidlertid dystre, midt i den verste krisa i luftfartshistorien. Når i tillegg kunden var Middle East Airlines (MEA) fra kriserammede Libanon, sa det seg selv at det ble en noe nedtonet seremoni på Airbus-leveringssenteret ved Toulouse-Blagnac lufthavn i Frankrike.

– På grunn av situasjonen i Libanon kunne vi dessverre ikke feire dette i Beirut. Men i de vanskelige tidene for vår nasjon, er jeg sikker på at dette vil være et glimt av håp, sa MEA-sjef Mohamad El Hout på overtakelsen.

75-årsjubilant

Flyet var et A321 Neo, selskapets tredje eksemplar av det største medlemmet i 320-familien. Neo er den remotoriserte og mer effektive utgaven som nå nærmer seg fem års drift.

MEA A321 Neo tar av fra Toulouse-Blagnac på vei til Beirut. Foto: Airbus

MEA-flyene har Pratt & Whitney PW1100G-JM-motorer og en sjenerøst utformet kabin med kun 160 passasjerseter (28 business og 132 økonomi).

MEA ble grunnlagt i 1945 og er Libanons flaggbærende flyselskap. Overtakelsen av A320 nummer ti tusen sammenfalt dermed med flyselskapets 75-årsjubileum.

Det var for øvrig samme flyselskap som mottok Airbus 320 MSN 5.000. Det skjedde for åtte år siden, i 2012. Da var det 24 år siden flytypen ble satt i drift, hvilket også forteller litt om hvordan produksjonstakten har økt.

Den siste tida har det som alle vet gått nedover hos alle flyprodusenter. Ved utgangen av september hadde Airbus levert til sammen 341 fly i 2020. Det er cirka 40 prosent færre enn på de ni første månedene i fjor, da selskapet leverte 571 fly. Flyene som er levert hittil i år fordeler seg på 18 A220, 282 A320, 9 A330 og 32 A350.

Ordreinngangen er faktisk bedre i år enn i fjor. I løpet av de første tre kvartalene i 2020 bokførte Airbus 300 bestillinger netto, sammenlignet med kun 127 bestillinger i samme periode i fjor.

Produksjonstakt

Fram til og med 2019 økte Airbus produksjonstakten i 17 år på rad. I fjor leverte selskapet 863 passasjerfly til 99 kunder.

Til sammenligning tok det oppimot 20 år å produsere like mange fly i starten av selskapets historie. Det første flyet som ble levert, i mai 1974, var et 270-seters A300B2 til Air France. Samme flyselskap mottok Airbus nummer tusen i mars 1993 – et A340-300.

MEAs A320-200 med serienummer 5.000 på Frankfurt lufthavn. Foto: Wikimedia commons

Fly nummer 6.000 var et A380-800 som Emirates mottok i januar 2010, mens fly nummer 12.000 var et A220-100, produsert på Airbus-Bombardier-anlegget like vest for Montréal i Canada, som ble levert til amerikanske Delta Air Lines i mai i fjor. Det tok altså bortimot 36 år å selge og produsere de første seks tusen flyene, og kun ni år på de neste seks tusen.

De siste årene har det vært enda mindre å feire for erkekonkurrenten på den amerikanske vestkysten. Boeing var imidlertid først til å passere ti tusen produserte av sin B737. Dette var et 737 Max 8 som Southwest Airlines mottok i mars 2018, 50 år etter at første generasjon B737 ble tatt i bruk av lanseringskunden Lufthansa.

Dette var sju måneder før den første Max-ulykken og tilsynelatende all grunn for Boeing til å slå på stortromma og sågar invitere Guinness rekordbok til overrekkelsesseremonien. Forrige gang Boeing 737 ble skrevet inn rekordboka var i 2006 i forbindelse med at fly nummer fem tusen ble rullet ut fra sluttmonteringslinja i Renton like utenfor Seattle.