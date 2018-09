De utvikler fremtidens elbilbatteri med tre ganger så høy kapasitet. Nå investerer Hyundai og Samsung i teknologien

Fremtidens elbiler skal ha faststoffbatterier. Det skal gi mer energi på samme plass, og praktisk talt eliminere brannfaren knyttet til dagens batterier.

Men teknologien må utvikles ferdig, og levedyktige produksjonsmetoder må på plass. Ett av mange selskap som utvikler faststoffteknologi er amerikanske Solid Power.

De har gjennomført en såkalt serie A-investeringsrunde, ifølge en pressemelding. Det vil si første gang selskapet tilbyr aksjeposter til utenforstående.

Selskapets mål er å erstatte litiumion som det foretrukne valget for høyenergibatterier til mobil bruk.

Det neste steget i batteriteknologi

Faststoffbatterier er ventet å bli neste steg for bilbatterier. I slike batterier er den flytende elektrolytten fjernet fra cellene, og anoden kan i prinsippet være rent litiummetall.

Det har en rekke utfordringer, men resultatet kan bli batterier med høy kapasitet, mulighet for sykling på høy effekt, og ikke minst at den antennelige elektrolytten sløyfes.

Altså mer strøm på mindre plass med mindre risiko.

Hyundais og Samsungs investeringsselskaper er blant aktørene som investerer i Solid Power i første investeringsrunde. Det gjør også konkurrenten A123 Systems, som i en årrekke har produsert batteriløsninger til bilindustrien.

Solid Powers batteriteknologi hevdes å gi lengre rekkevidde, samtidig som den er tryggere og er mindre kompleks enn dagens litiumionteknologi.

Bygger produksjon

Prototypene av faststoffteknologi Bosch tidligere har investert i. Bilde: Bosch

Investeringene, som er på totalt 20 millioner dollar (166 millioner kroner), skal gjøre det mulig å bygge produksjonsfasiliteter i løpet av året. Produksjonen skal være i gang i 2019.

Her skal de konstruere flere megawattimer med batterier, men det er ikke meningen å forsyne bilindustrien med batterier riktig enda. I første omgang skal de sørge for at produktene møter kravene til kundene. Foruten bilindustri nevnes også luftfart og forsvar.

I fjor vinter ble det kjent at BMW også er interessert i Solid Powers teknologi. De inngikk et samarbeid med Solid Power om å utvikle teknologien videre.

Solid Power er ikke alene om å utvikle faststoffbatteriteknologi. Toyota har gått høyt ut og snakket om hvor langt de har kommet.

Også Hyundai hevder å ha jobbet med dette en stund. Investeringsselskapet deres er imidlertid ikke det samme som utvikler teknologi.

Kan gjøre batterikonstruksjon mye enklere

Faststoffbatterier har et såpass stort potensial for fremtidens biler at det trolig ikke er noen bilprodusenter som ikke har en eller annen plan om dette i fremtiden.

Det er likevel verdt å merke seg at Bosch tidligere har kjøpt opp teknologiselskapet Seeo som har faststoffteknologi. Nå har de solgt seg ut av det.

Solid Powers teknologi skal ifølge pressemeldingen kunne gi to til tre ganger høyere energitetthet enn vanlige litiumionbatterier.

At de ikke brenner betyr også at konstruksjonen kan forenkles ved å ta vekk en del batterikjøling og andre sikkerhetstiltak.

Teknologien skal i utgangspunktet kunne implementeres i eksisterende celleproduksjon, hvor det kan erstatte dagens materialer.