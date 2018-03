Har investert stort i batterier - nå dropper de hele prosjektet

Bosch meldte i går at de har valgt å ikke produsere egne battericeller. Årsaken er at det er en for risikabel investering, skriver Reuters.

Det handler ifølge Bosch' leder for mobilitetsløsninger Rolf Bulander ikke om teknologi, men at det ikke gir økonomisk mening for dem. Bosch vil derfor fortsette å kjøpe celler fra sine leverandører.

De har tidligere sagt at en avgjørelse vil avhenge av hvorvidt de klarer å bygge celler billigere og bedre enn konkurrentene. Det ser ut til at de har kommet til at de ikke vil klare det.

Legger ned og selger seg ut av batteriselskaper

Rolf Bulander i Bosch har tidligere sagt til TU at autonomi er en viktigere trend enn elektrifisering akkurat nå. Bilde: ORV

Dette til tross for at de i 2015 kjøpte det amerikanske batteriteknologiselskapet Seeo. Der fikk de teknologi som skulle gjøre det mulig å produsere batterier med dobbelt så stor kapasitet som dagens teknologi, samtidig som batteriene skulle bli 25 prosent mindre i volum.

Det var Seeos faststoffelektrolytt, kalt DryLyte, som skulle sikre dette. Hensikten var å ta i bruk slike batterier i elbiler.

Ikke bare kommer Bosch til å droppe slike batterier – de kommer til å selge seg helt ut av Seeo, skal Bulander ha sagt ifølge Reuters. Han skal ikke ha ønsket å gi noen videre utredning om denne avgjørelsen.

Bulander har tidligere sagt til Teknisk Ukeblad at de satset på å sette denne teknologien i masseproduksjon i 2025.

Samtidig oppløser Bosch fellesforetaket Lithium Energy and Power, som de dannet sammen med GS Yuasa og Mitsubishi i 2013.

Bosch eier 50 prosent av selskapet, mens de andre eier 25 prosent hver.

For stor investering

Bosch har tidligere sagt at de er nødt til å ta en ledende posisjon i batterimarkedet, og ha en andel på minst 20 prosent dersom det skal være aktuelt for dem å lage batterier.

Det ville trolig krevd en investering på 195 milliarder kroner frem mot 2030. Dette ville ikke vært riktig avgjørelse for selskapet, hevder de.

Bosch er en viktig aktør i europeisk bilindustri. At de nå ser ut til å ha vendt ryggen til batteriproduksjon er neppe det EU har ønsket seg. EU-kommisjonen jobber for å bidra til at det etableres en stor europeisk batteriprodusent som kan konkurrere mot amerikanske og asiatiske produsenter.

Satser fremdeles på elektrisk mobilitet

At Bosch velger vekk batteriproduksjon betyr imidlertid ikke at de velger vekk elektrisk mobilitet. Ifølge Deutsche Welle sa Bulander at de ikke trenger å produsere batterier for å spille en nøkkelrolle i elektrisk mobilitet.

At de ikke ønsker å produsere celler, skal heller ikke bety at de ikke ønsker å batterier, sa Bulander.

Ifølge Reuters sier Bulander at han ikke har tro på at nyregistrering av dieselbiler vil falle i lys av tysk rettsvesen tidligere denne uken avgjorde at byer har anledning til å forby bruk av dieselbiler.

Han sier at markedet venter på at rammevilkårene for dieselbiler skal klargjøres, og at markedet etter det vil foretrekke diesel.

Registreringen av dieselbiler har falt kraftig i Europa siden i fjor.