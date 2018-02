Den svenske gigafabrikken får milliardinvestering

EU-kommisjonen skal legge frem en strategi for hvordan europeiske bedrifter kan bli verdensledende innen batteriteknologi.

Dette skal skje 23. februar, og kommer etter at kommisjonen i høst ytret ønske om å danne et felleseuropeisk industriprosjekt for produksjon av elbilerbatterier.

Eller et «Airbus for batterier», som visepresidenten i Europakommisjonen, Maros Sefcovic tidligere har kalt det.

Initiativet kalles nå European Battery Alliance.

Det har begynt å røre på seg i Europa. Den europeiske investeringsbank, EIB, innvilget mandag finansiering for den svenske Northvolt-fabrikken, skriver Reuters.

Milliardinvestering

De investerer sammen med den svenske staten 52,2 millioner euro (507 mill. NOK) i det som skal bli Europas største batterifabrikk. Dette er en direkte konsekvens av EUs planer om å konkurrere mot amerikanske og asiatiske produsenter.

Illustrasjon av mulige Northvolt-produkter. Bilde: Northvolt

En pilotfabrikk skal etableres i Skellefteå nord i Sverige.

EIBs nestleder Andrew McDowell sa at banken samarbeider med Brussel om å utvikle europeisk produksjonskapasitet.

Europa er ventet å ha et behov på 200 gigawattimer årlig i 2025, som er verdt omtrent 250 milliarder euro i året, ifølge Sefcovic.

Sefcovic sier at EU skal støtte forskning og utvikling på høyytelsesbatterier til elbiler.

– Vi i Europa ønsker ikke bare å være konkurransedyktige i vårt eget marked, men over hele verden, sier Sefcovic ifølge Automobilwoche.

Naivt å tro at man bare kan kjøpe batterier

Den tyske statssekretæren Matthias Machnig ved energiministeriet sier at den europeiske bilindustrien til nå har vært svært konkurransedyktig fordi den er kompetanseledende på forbrenningsmotorer. Det er til liten hjelp i elektrisk mobilitet.

Han sier at de som tror de bare kan kjøpe de nødvendige batteriene er blinde eller naive. Derfor er europeiske selskaper nødt til å samarbeide om konkrete prosjekter på tvers av landegrensene.

I dag står batteripakken for en vesentlig del av prisen på en elbil. I fremtiden er det ventet at batteriene blir billigere, og dermed at bilene blir konkurransedyktige mot tradisjonelle biler.