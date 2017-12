Dette er BMW sin plan for å utvikle fremtidens elbil-batterier

BMWs rolle skal være å hjelpe Solid Power med å ta teknologien et steg fremover slik at batteriene kan nå den ytelsen kommende elbiler vil kreve, heter det i pressemeldingen.

Solid Power er en amerikansk batteriteknologibedrift etablert i 2012. Den har sine røtter fra Boulder-universitetet i Colorado, etter at forskere her utviklet teknologi for faststoffbatterier. Solid Power ble etablert for å kommersialisere denne teknologien.

Faststoffbatterier er på sett og vis den hellige gral i energilagring. I slike batterier er den flytende elektrolytten fjernet fra cellene, og anoden kan i prinisppet være rent litiummetall.

Det er flere utfordringer med dette, men resultatet kan bli batterier med høy kapasitet, mulighet for utlading og opplading på høy effekt, og ikke minst at den antennelige elektrolytten fjernes fra ligningen.

Altså mer strøm på mindre plass med mindre risiko.

I vinden

Det er flere som satser på å utvikle slik teknologi. Toyota har i det siste snakket høyt om sine fremskritt på feltet, og satser på å kommersialisere det tidlig neste tiår.

Bosch har også gjennom oppkjøp av amerikanske Seeo jobbet med å utvikle det samme, og ser for seg å kommersialisere i 2020. Andre, som Hyundai, har jobbet med dette en stund.

Fast i fisken: Batteriteknologien som Bosch har kjøpt er basert på faste stoffer i både anode, katode og elektrolytt. Bruken av litium metall uten innblanding av karbon øker ladekapasiteten kraftig Bilde: Bosch

Det er rimelig å anta at dette er noe alle bilprodusenter som mener alvor med sin elbilsatsing har lignende initiativer på planen.

Og nå også BMW, gjennom samarbeid med Solid Power. Deres teknologi innebærer at det ikke brukes noen antennelige komponenter. Ifølge selskapet har teknologien «ekstrem energitetthet», med to til tre ganger så mye energi som tilsvarende konvensjonelle litiumionbatterier.

Batteriene skal gi BMW mulighet til å tilby lengre rekkevidde, og et batteri som har lengre levetid, samtidig som det kan motstå høye temperaturer.

Produserer ikke selv

Administrerende direktør i Solid Power, Doug Campbell, sier at samarbeidet med BMW er en bekreftelse på at innovasjon i faststoffbatterier vil forbedre elbiler.

Solid Power produserer ikke batteriene selv, men har fasiliteter nødvendig for å fremstille prototyper på et nivå som gjør det mulig å drive kommersiell fullskala testing.

BMW meldte for øvrig nylig at de etablerer et forsknings- og utviklingssenter hvor de skal utvikle og teste ny batteriteknologi.

Selv har de tilsynelatende ikke bestemt seg for om de ønsker å produsere celler selv, eller om de skal sette dette ut til underleverandører.