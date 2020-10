Hydrogentog blir stadig mer populært i Europa – se hvilke land som satser på teknologien

Forrige uke ble kjent at det aller første hydrogentoget rullet ut på det britiske jernbanenettet.

Toget, som er et ombygget lokaltog, er en del av den britiske regjeringen forsøk på å avvikle dieseltog innen 2040.

Men britene er ikke alene om å ha tro på hydrogen som teknologiløsningen for fremtidens utslippsfrie jernbane. Selv om det ikke foregår noen planer om testing her i landet, både testes det, og planlegges testing, i stadig flere europeiske land.

Skifter ut 14 tog

De som har vært tidligst ute med testingen av hydrogentog så langt i Europa er Tysland, der det allerede er kjørt mer enn 180.000 kilometer med teknologien så langt.

Prøveprosjektet ble startet i september 2018 i delstaten Niedersachsen i Tyskland. Der har to tog av typen Coradia iLint med hydrogendrift vært i daglig drift på en 123 kilometer lang strekning.

De to hydrogentogene går i vanlig rutetrafikk mellom Cuxhaven, Bremerhaven og Buxtehude utenfor Hamburg, på samme linje som de øvrige dieseldrevne togene.

Forskjellen på togene er at de to testtogene har fått satt inn brenselceller som erstatning for dieselmotorer.

Som et resultat av de positive resultatene planlegges nå prosjektfase to, som går ut på at 14 av dagens dieseltog skal skiftes ut med hydrogentog fra 2022.

Svært gode resultater

Det neste landet som startet testingen av hydrogentog var Nederland. I mars 2020 startet testingen av teknologien på et 65 kilometer langt strekke mellom Groningen og Leeuwarden nord i landet.

Rapportene laget i etterkant av testingen viser til positive resultater og sier blant annet at teknologien er klar til å settes i drift på landets jernbanenett.

De viser i tillegg at påliteligheten til hydrogentoget var like god som på konvensjonelle persontog, at det gikk fort og enkelt å fylle drivstoffet og at togene ikke bare viste seg å være helt utslippsfrie, men også stillegående.

Planlegger stort i Italia

Kort tid etter dette, i begynnelsen av september, startet testingen av hydrogentog på en helt vanlig toglinje for persontransport i Wien i Østerrike.

Her skal hydrogentoget i første omgang testes frem til november i år.

I 2021 planlegges det i tillegg for en storstilt testing av hydrogentog i Italia. Her er planen å sette hydrogentog i vanlig drift over en periode på fem år for å få testet teknologien skikkelig.

Det er også interesse for hydrogentog i Danmark, og i fjor inngikk den danske transportministeren en avtale med Tyskland om å undersøke mulighetene for hydrogentog på strekningen mellom Esbjerg og tyske Niebüll.

Ingen planer i Norge

I Norge foreligger det derimot ingen planer om testing av hydrogentog på jernbanenettet.

Tidligere i år leverte nemlig Jernbanedirektoratet en rapport der de sammenliknet driftskostnadene for dagens dieseldrift med biodiesel, hydrogen, biogass, delelektrifisering med batteri, helelektrisk drift med batteri og helelektrisk drift med kontaktledning på Nordlandsbanen.

I rapporten kom hydrogen ut som den løsningen med klart høyest driftskostnader per kjørte kilometer både for persontog og for godstog.

– Vi har utredet forskjellige former for nullutslippsløsninger på tog. I første omgang så har vi sett på batteritog som det mest interessante. Per nå foreligger det ikke noen konkrete planer om utprøving av for eksempel hydrogen, sier Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet.